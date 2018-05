Renuncia Margarita Zavala a la contienda por la Presidencia - Noroeste

ELECCIONES 2018

Renuncia Margarita Zavala a la contienda por la Presidencia

Las primeras versiones señalan que lo ha hecho por congruencia

Noroeste / Redacción

La candidata independiente a la Presidencia de la República, Margarita Zavala, anuncia que renuncia a la contienda electoral.

Apenas se ha dado a conocer esta decisión, en la que argumenta que ha sido por "un principio de congruencia".

La decisión de retirarse de la contienda electoral la anunció en la entrevista concedida al programa Tercer Grado, de Noticieros Televisa, que se va a transmitir esta noche.

La misma cadena de televisión inició la difusión de la declaración donde anuncia su retiro.

"Por eso he decidido, y aprovecho aquí, de decirle a los ciudadanos que retiro la candidatura de la contienda por un principio de congruencia, por un principio de honestidad política, pero también para dejar en libertad a los que generosamente me han apoyado y tomen su decisión como se debe tomar en esta difícil contienda para México", es parte de la declaración.

La ex primera dama había bajado en las encuestas durantes las últimas semanas, posicionándose por debajo del otro candidato independiente, Jaime Rodríguez Calderón, mejor conocido como "El Bronco". El pasado 1 de mayo, Zavala Gómez del Campo afirmó que hasta el momento no había recibido presiones de empresarios o de Ricardo Anaya Cortés, para que declinara a favor de él.

"Yo escucho, como he escuchado siempre, y la política es eso, la gente da su opinión y más cuando tiene enfrente una decisión de país en la que ahí sí, no solo es un asunto de quienes estamos buscando la candidatura a la Presidencia, es también de los ciudadanos y de los empresarios, del que no es empresario, de la ama de casa", dijo la ex primera dama en esa ocasión.

Zavala solicitó ante el INE su registro como candidata independiente a la Presidencia de la República el 11 de marzo y donde anunció que renunciaría al financiamiento público para su campaña, porque "es momento de romper el vínculo entre la política y el dinero", dijo.

"La clase política se ha sometido al dinero, y el dinero ha convertido a la política en un negocio, en el que priva la ambición y el descaro", agregó Zavala Gómez del Campo acompañada de unos 300 simpatizantes y ante consejeros electorales, además de que exigió a los otros candidatos presidenciales por utilizar el dinero público para atacarse mutuamente.

En un discurso que ofreció durante el acto protocolario de la entrega de su documentación, la ex primera dama de la Nación, lamentó que el dinero haya sometido a la clase política y que todo "termina en escándalos, en fraudes, de ligas, de departamentos en Estados Unidos, de naves industriales, de moches, en estafas maestras, de casasblancas y lavado de dinero".

La esposa del ex presidente Felipe Calderón Hinojosa se dijo convencida que "el abuso" de los recursos públicos es lo que ha alejado a los ciudadanos y a la sociedad, de los partidos y sus miembros. "Yo quiero un México con valores. La política no debe estar al servicio del dinero. La política debe estar al servicio de los mexicanos. Y sin embargo, la clase política en México se ha sometido a el dinero", aseveró.

Zavala aseguró haberse forjado en una cultura política en donde no se utilizaba el dinero público para hacer campañas, sino que se boteaba para conseguir dinero. "La política debe hacerse principalmente por las contribuciones voluntarias de quienes están comprometidos con la causa", abundó.

"Gracias a ustedes soy la primera candidata independiente a la Presidencia de la República y gracias a ustedes también seré la primera Presidenta de la República. Gracias a ustedes, su confianza y su apoyo, también seré la primera presidenta de México", dijo Zavala Gómez del Campo.

"Sé lo que vale una elección, sé lo que merecen nuestros ciudadanos, lo más importante de una campaña son los valores, la mística, la convicción y la valentía", destacó la ex primera dama de la Nación, quien renunció el pasado 6 de octubre como militante de Acción Nacional (PAN), partido al que perteneció por más de 30 años.