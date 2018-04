Revelan fecha del último capítulo de 'Sense8' - Periódico Noroeste

Revelan fecha del último capítulo de 'Sense8'

El 8 de junio se estrena a nivel mundial el episodio que concluye con las dos temporadas anteriores de la producción

Noroeste / Redacción

25/04/2018 | 09:51 AM

El capítulo final de Sense8 ya tiene fecha de estreno; los encargados del proyecto anunciaron que será el próximo 8 de junio cuando se estrenará a nivel mundial el episodio que concluirá con las dos temporadas anteriores de la producción.

Sense8 es producida por las hermanas Wachowski, quienes también son la mente maestra detrás de Matrix, y muestra la conexión entre ocho personas que viven en distintas partes del mundo, pero que tiene la posibilidad de comunicarse entre ellos, situación que los ha ayudado cuando tienen problemas.

A través de Facebook se anuncia el final de la serie.

A pesar del éxito entre la gente, el año pasado Netflix decidió cancelar el proyecto debido a los altos costos de producción, ya que era grabado en 13 países; la historia está conformada, hasta el momento, por 23 capítulos y es protagonizada por Jamie Clayton, Miguel Ángel Silvestre, Aml Ameen, Tina Desai, Brian J. Smith, Max Rielmet, Bae Doona y Tuppence Middleton.

Ante los reclamos de los fans de la producción, Netflix cedió en realizar un capítulo final para no dejar inconclusa la historia.

A través de Facebook, Lana Wachowski se dirigió a todos sus fans:

“Nunca he trabajado tan duro, ni he puesto tanto de mí en un proyecto como lo hice con Sense8. Su cancelación me afectó profundamente. Sentí la decepción de mi asombroso equipo de producción. Sentí la tristeza de los actores, quienes han dado solo lo mejor, pero sobre todas las cosas, sentí la tristeza de nuestros fanáticos”, expresó.

Sin embargo, a la par de agradecer la solidaridad, también hizo un anuncio importante:

“Es un placer inmenso para mí y para Netflix anunciar que tendremos otro especial de dos horas que será estrenado el próximo año. Luego de eso si es que esta experiencia me ha enseñado algo, es que nunca se sabe lo que vendrá”, puntualizó.