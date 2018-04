Reviven esencia de los hippies en Culiacán - Periódico Noroeste

Reviven esencia de los hippies en Culiacán

Luis González y Concepción Beltrán hablan de los estilos de vida y los detonantes que originan la llamada generacion incomprendida

Valeria Ortega

CULIACÁN._ “Una nueva generación de jóvenes ávidos de libertad irrumpió en el país del sueño americano, avergonzados por los crímenes de guerra invasora e imperialista de sus gobernantes, decidieron abandonar la comodidad de sus hogares para constuir una auténtica familia armoniosa, desobedeciendo las órdenes del establecimiento que los enviaba a matar gente inocente de pueblos lejanos”, mencionó Luis González, durante la conferencia Hippies,una generación incomprendida.

“Sin imaginar las consecuencias desfilaron por todo el continente en esos vihículos como casa ambulantes llevando el mensaje de la paz y del amor”.

Esta charla se desarrolló en el Casino de la Cultura, como parte del programa El Ala de la Gaviota, del Instituto Sinaloense de la Cultura, que coordina el poeta Rubén Rivera

Esta comunidad, caracterizada por su vestimenta, el gusto por el rock y el hábito de fumar canabis para relajarse, de largas cabelleras adornadas con bandas de tela y flores, se hicieron llamar hippies.

Tuvieron su origen inmediato en el Movimiento Beat que surgió a principios de los años 50, eran jóvenes poetas y se caracterizaron por sus gustos en la literatura y el arte.

“Fueron unos jóvenes que se revelaron contra el sistema, contra el orden de las cosas en los Estados Unidos”, dijo Concepción Beltrán, también partícipe en la conferncia.

“Cuando se refieren a los Hippies como unos drogadictos o como gente perdida, me pregunto ¿cómo es posible? Cuando lo llamo la parte incomprendida, no me estoy refiriendo a la parte sentimental, a la parte de victimismo, habría que repasar, conocer la historia y darse cuenta que esa actitud que asumieron los jovenes de esa epoca fue un intento de liberación y las drogas formaron parte de esa experiencia porque también tenían que aprender y porque no estaban en el plan de complacer a nadie” comentó González, artista plástico.

Para los ponentes, los grandes pecados que cometieron quienes fueron parte de esta comunidad de jóvenes fueron oponerse al sistema, expresar su libertad sexual bajo el razonamiento de que no era necesario llegar a los altares para poder compartir su sexualidad y su filosofía antibelisista, que se contraponían a la guerra.

“Ese movimiento trató de liberarse, trató de crear una nueva sociedad porque cuando experimentaron las drogas, empezaron a darse cuenta de muchas cosas, precisamente por eso fue el descubrimiento de esa nueva actitud, porque vieron otra realidad” mencionó el pintor.