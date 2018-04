Rompe 'Harry Potter' récords en NY - Periódico Noroeste

Rompe 'Harry Potter' récords en NY

Aún no se ha estrenado y la obra basada en el personaje de J. K. Rowling se ha convertido en el espectáculo no musical más taquillero en Broadway

Noroeste / Redacción

NUEVA YORK._ Dos décadas después de que el primer libro de Harry Potter saliera a la venta, la historia del niño mago sigue atrayendo multitudes, publicó abc.es.

La obra de teatro Harry Potter and the Cursed Child (Harry Potter y el Niño Maldito) todavía no se ha estrenado oficialmente en Broadway y ya ostenta un doble récord: se ha convertido en la pieza no musical más cara y en la más taquillera de la historia de este circuito teatral.

El montaje se encuentra en su tercera semana de preestreno y ya ha superado los dos millones de dólares de recaudación. Esas cifras la convierten en la más taquillera (la siguiente es Al the Way, con más de un millón y medio, en 2014) hasta el momento, aunque todavía no se ha estrenado oficialmente.

La obra ha tenido un gran éxito desde su debut en el West End de Londres en 2016. Consiguió once nominaciones para los premios Oliver y ganó nueve, más que cualquier otra obra o musical en la historia del circuito teatral británico.

Además, Harry Potter and the Cursed Child se ha convertido en el espectáculo no musical más caro que se ha representado sobre Broadway con un costo estimado de 68.5 millones de dólares.

A pesar de que un musical de primera categoría puede llegar a costar 20 millones, lo más habitual es que las obras tengan un presupuesto bastante menor, por debajo de los cinco millones. El más caro de toda la historia ha sido el musical de Spiderman, con 75 millones de dólares.

A pesar de la elevada cifra, los especialistas en Broadway creen que es una inversión segura debido a que se prevé que se represente durante años: "Todo apunta a que va a formar parte del paisaje de Nueva York como la estatua de la Libertad o el Empire State", ha afirmado Michael Riedel, columnista teatral del New York Post, al periódico británico The Telegraph.

DEBUT

