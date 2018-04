Saldrán Leonas Imdem a defender su jungla ante Azucareras - Periódico Noroeste

FUTBOL FEMENIL

Saldrán Leonas Imdem a defender su jungla ante Azucareras

Los equipos Sub 13 y Sub 15 buscan el triunfo en la Liga de Futbol Nacional Juvenil Femenil

Alexis García

MAZATLÁN._ Buscando avanzar más en su camino a la clasificación y al crecimiento futbolístico, los equipos de Leonas Imdem jugarán su tercer encuentro como locales en la temporada cuando reciban este domingo a Azucareras de Los Mochis en la Liga de Futbol Nacional Juvenil Femenil.

Los juegos se disputarán en el territorio felino, los campos de la Unidad Deportiva Toledo Corro, comenzando a las 14:00 horas con el duelo de la Sub 13, en busca de sumar su primer victoria en el certamen, luego de igualar a cero en tierras culichis ante Doradas de Sinaloa.

Por su parte, la escuadra Sub 15 marcha líder del denominado ”Grupo Sinaloa” con tres victorias y aún sin conocer la derrota en la presente campaña. Las pupilas de Enrique Piña están a un punto de calificarse a la siguiente ronda y saldrán con todo a las 16:00 horas para llevarse los tres puntos.

De la mano de jugadoras como Daniela Jiménez, Celeste Guzmán, Anayansi Pérez, Michelle Lizárraga o Nohelia Peraza, las Leonas Sub 15 han mostrado gran futbol en sus últimos encuentros, así como hambre de triunfo que ha puesto en alto al puerto mazatleco.

DOMINGO 15 DE ABRIL

Leonas IMDEM Sub 13 vs. Azucareras de Los Mochis Sub 13

14:00 Horas

Leonas IMDEM Sub 15 vs. Azucareras de Los Mochis Sub 15

16:00 Horas