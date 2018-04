Se alistan para hacer uniformes - Periódico Noroeste

PARA EL PRÓXIMO CICLO ESCOLAR

Se alistan para hacer uniformes

Serán 124 los negocios que se encargarán de confeccionar los uniformes y alrededor de 50 se dedicarán a la comercialización

Antonio Olazábal

Un total de 124 negocios serán los encargados de maquilar los uniformes escolares, y alrededor de 50 más se dedicarán a la comercialización, informó Maximiliano Valdez Beltrán, Presidente de Asociación de la Industria de la Confección Textil de Sinaloa.

"Son 124, de negocios dedicados a la confección y el canje, y hay alrededor de otros 50 más que solamente se dedican a comercializar, es decir que no fabrican uniformes, pero sí lo compran localmente a esta planta de talleres a la que me he referido", compartió.

"El año pasado participaron 124 talleres de confección de los cuales 84 están en nuestra organización, que es una organización que aglutina 84 talleres de costura que son los más importantes, estamos hablando de que le damos cobertura al 90 por ciento del programa, el año pasado atendimos solamente nosotros alrededor de 500 mil alumnos", detalló.

Durante el sexenio malovista se entregaron dos uniformes por niño en el programa, sin embargo en el año pasado sólo se entregó uno, ya que Quirino Ordaz Coppel, Gobernador del Estado, argumentó que no se tenía la suficiencia presupuestal para dar dos uniformes por cada niño sinaloense de educación básica.

Sin embargo semanas atrás Ordaz Coppel detalló que el programa se retomaría como en la administración malovista, donde se dotaba a cada niño dos uniformes.

Ante ello el líder de los textileros celebró tal decisión y manifestó que ya está anunciado oficialmente que textileros locales serán los maquiladores de los uniformes.

"Eso ya está anunciado oficialmente, ya se abrió el registro de proveedor en el Gobierno del Estado y pues estamos considerados todos los que hemos estado participando en los últimos 7 años, no tendremos problemas con eso", mencionó.