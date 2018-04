Se compromete Millán Pietsch a trabajar por los intereses de la comunidad - Periódico Noroeste

ELECCIONES 2018

Se compromete Millán Pietsch a trabajar por los intereses de la comunidad

El candidato priista señaló que su distrito comprende 9 sindicaturas, sin embargo, aseguró que las gestiones de manera indirecta beneficiarán a todos los sinaloenses

Noroeste / Redacción

CULIACÁN._ El candidato a Diputado federal por el distrito 07 de la coalición "Todos por México" que conforman el PRI, Partido Verde y Nueva Alianza, Juan Ernesto Millán Pietsch, se comprometió con los vecinos de El Tamarindo a trabajar por los intereses de la comunidad y no por los de grupos de poder.

"A mí me importa Sinaloa, a mí me importa Culiacán, a mí me importan los ciudadanos", sostuvo el aspirante al Congreso de la Unión en la sindicatura Villa Adolfo López Mateos, mejor conocida como El Tamarindo, en donde hombres y mujeres se dieron cita para darle a conocer sus necesidades, a las cuales el candidato dijo las atenderá una vez que llegue a la Cámara de Diputados.

