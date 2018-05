Se duplican tumores cerebrales en Inglaterra; sospechan de los celulares - Noroeste

Se duplican tumores cerebrales en Inglaterra; sospechan de los celulares

Aunque no está comprobado que el uso del móvil sea la causa de que haya aumentado la tasa de incidencia, investigadores argumentan que los teléfonos celulares emiten energía de radiofrecuencia

Noroeste / Redacción

Luego de que un nuevo estudio revelara que la tasa de incidencia de tumores cerebrales malignos agresivos en Inglaterra se duplicó en las últimas décadas, investigadores creen que los teléfonos celulares pueden haber contribuido a esa alza.

De acuerdo con un informe publicado el miércoles en el Journal of Environmental and Public Health y divulgado por Expansión, la tasa de glioblastoma aumentó de 2.4 a 5.0 por cada 100 mil personas en Inglaterra entre 1995 y 2015. Sin embargo, los datos analizados en el estudio solo reflejan las tendencias en los casos de cáncer cerebral y no arrojan luz sobre por qué podrían haber ocurrido estas tendencias, pero los investigadores tienen sus sospechas: creen que el uso del teléfono celular posiblemente esté asociado con tumores cerebrales y cambios en el cerebro.

"El documento en sí no es sobre teléfonos celulares, es solo sobre este cambio en los tumores... pero los teléfonos celulares parecen ser la causa más probable", explicó Alasdair Philips, autor principal del estudio y fideicomisario de Children with Cancer UK.

Los tumores "se encuentran principalmente en las áreas del lóbulo frontal y temporal, por el oído y la frente", lo que aumenta la sospecha del teléfono celular.

Sin embargo, agregó, dado que los tumores cerebrales son muy raros, su sospecha no debería generar alarma, porque incluso si el uso del teléfono celular pudiera elevar el riesgo de un tumor cerebral, "el riesgo individual de padecer un tumor cerebral sigue siendo un riesgo muy bajo", dijo. "Mi consejo sería si vas a tener una larga llamada, asegúrate de que sea manos libres, pero tampoco me daría pánico".

Varios expertos en el Reino Unido advirtieron que, aunque el estudio encontró evidencia de un aumento en los tumores cerebrales, la sugerencia de que el uso del teléfono celular podría ser responsable no está probada.

En todo el mundo, la investigación sobre la radiación de los teléfonos celulares y un posible vínculo con los riesgos del cáncer ha dejado más preguntas que respuestas.

Algunos estudios no han encontrado ninguna relación entre la radiofrecuencia del teléfono celular y ciertos problemas de salud, como un mayor riesgo de tumores, mientras que otros sugieren lo contrario.

"No estoy convencido de que el análisis estadístico en este documento sea suficiente para identificar cualquier causa del aumento de los tumores. Los autores implican que otros tipos de tumores han disminuido en la incidencia y hay varias formas en que se pueden explicar estos hallazgos", destacó Malcolm Sperrin, director del Departamento de Física Médica e Ingeniería Clínica de la Fundación NHS de los Hospitales de la Universidad de Oxford, Reino Unido, en una declaración escrita publicada por el centro independiente Science Media Center. Él no estuvo involucrado en la nueva investigación.

Hay tres razones principales por las que las personas están preocupadas por que los teléfonos celulares puedan tener un vínculo con el cáncer u otros problemas de salud, según el Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos: los teléfonos celulares emiten energía de radiofrecuencia, una forma de radiación no ionizante, y los tejidos en nuestro cuerpo más cercanos al teléfono pueden absorber esta energía. En segundo lugar, nuestro uso de teléfonos celulares ha aumentado rápidamente. Por último, la cantidad de llamadas telefónicas que hacemos y la duración de esas llamadas también han aumentado.

Sin embargo, la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos señala que, dado que los teléfonos celulares emiten bajos niveles de energía de radiofrecuencia que no son ionizantes, no se consideran lo suficientemente fuertes como para dañar permanentemente nuestros tejidos biológicos.

El nuevo estudio incluyó datos de registro de cáncer para tumores cerebrales malignos diagnosticados en Inglaterra de 1995 a 2015.Dentro de esos datos, que provienen de la Oficina de Estadísticas Nacionales del Reino Unido, hubo 81 mil 135 casos diagnosticados.

Al comparar los nuevos números de casos en 2015 con los de 1995, los investigadores hallaron mil 548 casos adicionales de tumor multiforme agresivo glioblastoma al año.