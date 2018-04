Se emocionan el primer día del Congreso de Valores - Periódico Noroeste

Congreso de Valores 2018

Se emocionan el primer día del Congreso de Valores

Asisten a la edición 19 del evento que organiza Grupo Editorial Noroeste y Tecmilenio; aprenden en el primer día

Marisela González

Guillermo Osuna Hi, Óscar García, Elizabeth Peraza y Adrián López Ortiz.

Mazatlán._Con la asistencia de jóvenes y adultos se llevó a cabo el primer día de actividades de la edición 19 del Congreso de Valores, #Emociónate: cómo sí y cómo no, organizado por Grupo Editorial Noroeste y Universidad Tecmilenio.

Charlas con especialistas en temas de las emociones es lo que escucharon los asistentes al evento, que tuvo como sede el Centro de Convenciones.

En la ceremonia inaugural, Adrián López Ortiz, director general de Noroeste, expresó un mensaje de bienvenida a los presentes y recordó a los estudiantes Jesús, Daniel y Marcos, quienes hace días fueron encontrados muertos en Jalisco, mientras que Óscar García, director de Universidad Tecmilenio inauguró el evento.

A desatoran emociones

María de los Ángeles Campoy Ramos impartió la primera conferencia denominada Entendiendo las emociones que nos atoran.

La logoterapeuta habló sobre la emociones que de alguna o otra manera no dejan avanzar a las personas, dijo que se debe de dejar ir todo eso que no genera bienestar en la persona y vivir no como víctima sino como protagonista.

Invitó al público a sanar heridas del pasado para que no estén atorados, a perdonar, a tener esa valentía para poder sanar desde el fondo de sus sentimientos y pensamientos, ya que todo está en uno mismo.

Emociones rompen barreras

De manera muy amena y dinámica, Pedro Roldán, especialista en sociología positiva y certificado en diseño del pensamiento, compartió con los asistentes su exposición Emoción es ¿generacional?

Ahí afirmó que las emociones rompen barreras y unen a generaciones, esto con el uso de la tecnología, aunque los jóvenes de hoy pueden ser incomprendidos en un mundo de adultos.

Al final de cada ponencia, el comité organizador, encabezado por Adrián López Ortiz y Óscar García, entregaron reconocimientos a los expositores.

GANADORA

La joven Aylín Zapata se hizo acreedora a un libro como regalo, que le otorgó el conferencista Pedro Roldán, al participar en una dinámica por internet, donde elaboró la pregunta ¿Y tú por qué estás emocionado hoy?, que obtuvo más likes.

Sorpresa de la tarde

El barítono mazatleco Adán Pérez participó en la inauguración del Congreso de Valores, interpretando un fragmento de “Fígaro”, de la ópera “El Barbero de Sevilla”, lo que emocionó a los asistentes.