Se libra de ser detenido ex Gobernador de Nayarit - Noroeste

Supuesto enriquecimiento ilícito

Se libra de ser detenido ex Gobernador de Nayarit

El priista Roberto Sandoval, ex Gobernador de Nayarit, obtiene suspensión que impide su aprehensión

Sinembargo.MX

Roberto Sandoval Castañeda, ex Gobernador de Nayarit, con Enrique Peña Nieto.

TEPIC, Nay. (Sinembargo.MX)._ Roberto Sandoval Castañeda, ex Gobernador de Nayarit, recibió de un Juez federal una suspensión definitiva contra las acciones de la Fiscalía del Estado, que lo investiga por supuesto enriquecimiento ilícito.

Sandoval Castañeda pidió la suspensión para el efecto de que las autoridades, incluida la Fiscalía, se abstengan de judicializar las carpetas de investigación o llevar a cabo la consignación de las averiguaciones previas que se integren en su contra, informa el diario Reforma.

Dicha suspensión, resuelta por Emilio Enrique Pedroza Montes, Juez Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal, impide que el priista sea detenido.

¿Quién es?

Sandoval Castañeda fue Gobernador por el Revolucionario Institucional hasta el pasado mes de septiembre, cuando salió en medio de escándalos de corrupción y acusaciones nexos con el crimen organizado.

Sigue siendo miembro de ese partido, como César Duarte Jáquez, ex Mandatario de Chihuahua, prófugo en Estados Unidos con 15 órdenes de aprehensión por el saqueo de las arcas de esa entidad.

La Procuraduría General de la República atrajo la investigación por presunto enriquecimiento inexplicable pero no ha reportado avances en el caso, pese a que la Comisión de la Verdad estatal aportó nuevas pruebas.

Desde el pasado 10 de enero, el ex Gobernador de Nayarit enfrenta un juicio político ante el Congreso local por presunto desvío de recursos de al menos 2 mil 700 millones de pesos y manejo indebido de recursos públicos, enriquecimiento ilícito, encubrimiento y cohecho.

La Comisión de Justicia y Derechos Humanos, presidida por el Diputado panista Javier Mercado, inició el procedimiento para enjuiciar al ex Mandatario, dos ex integrantes de su gabinete y cuatro miembros del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Nayarit y tras analizar dos denuncias en las que Sandoval Castañeda es señalado como presunto responsable de varios delitos, la comisión decidió aprobar el acuerdo para que se inicie el proceso.

Los ex funcionarios del gabinete de Roberto Sandoval Castañeda contra los que también se aprobaron juicios políticos son Mario Alberto Pacheco Ventura y Luis Antonio Apaseo Gordillo, ex titulares de la Secretaría de Administración y Finanzas y de la Contraloría General de Gobierno, respectivamente. A estos ex funcionarios se les acusa de ser presuntos responsables de desviación y manejo indebido de recursos públicos.

El fiscal ‘incómodo’

En 2017, quien fuera su fiscal, Édgar Veytia, fue detenido en San Diego, California, por presunto tráfico de drogas. De acuerdo con la justicia de Estados Unidos, Veytia junto con otras personas conspiraron para distribuir e introducir droga a ése país. En el documento se refiere a Veytia con los alias de “Diablo”, “Eepp” y “Lic Veytia”.

Las autoridades de EU ya habían liberado una orden de aprehensión contra Veytia, además pidieron decomisarle bienes por un valor de 250 millones de dólares.

El ex Fiscal estaría coludido con Sandoval, de acuerdo con distintos reportes.

“Es una noticia que no esperábamos, ignorábamos cuál es el motivo (de la detención)”, dijo el entonces Gobernador. El día del arresto de su Fiscal empezó su propia caída.