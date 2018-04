Se llevó a cabo la Fuck up nights que organiza el Consejo de Empresarios Jóvenes - Periódico Noroeste

Se llevó a cabo la Fuck up nights que organiza el Consejo de Empresarios Jóvenes

Una noche de experiencias de 'fracasos' entre políticos, pero también ciudadanos, se vivió en la edición número 12 del Fuck up nights que organiza el Consejo de Empresarios Jóvenes.

Cuatro políticos, que actualmente se encuentran vigentes y van por algún cargo público, relataron sus experiencias de éxito y fracasos, como empresarios y políticos.

La primera en relatar sus experiencias fue Elsy López Montoya, candidata a diputada local por el distrito 21, quien en 9 minutos resumió su experiencia al crear la Asociación Civil Uno+Uno.

"Yo no soy empresaria y no tengo negocios, entonces voy a platicar un fracaso personal", empezó López Montoya, frente a invitados del Consejo de Empresarios Jóvenes.

Relató que desde la primaria se descubrió organizando actividades en pro de la comunidad.

Y recién egresada de la especialidas de Derecho Corporativo, buscó crear una fundación de apoyo a personas vulnerables y falló.

"Me daba verguenza que no me haya salido lo que es un sueño, y de este fracaso aprendí que tienes que estar presente cuando desarrollas un proyecto, y que necesitamos formar equipos", dijo.

En el 2014 lo volvió a intentar, y creó la Asociación Civil Uno + Uno, en compañía de amigos y familiares.

El segundo en la Fuck up night, fue el empresario y candidato a la presidencia municipal de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, quien relató su experiencia de vida desde chico, cuando perdió a su papá, hasta cuando formó su laboratorio clínico Benítez Torres.

"Hoy los jóvenes que salen de las universidades, no tienen oportunidades y entré a la política porque quiero dejar a mis hijos un futuro diferente, como el que yo tuve", dijo.

"Aquí, en este caso fue el destino, y yo tuve que sobreponerme, porque de venir de una familia de cuna humilde y pude llegar a lo que soy", añadió.

El tercero en relatar sus experiencias fue el ingeniero Industrial en Sistemas Carlos Felton González, candidato a diputado federal por el distrito 01, quien relató su experiencia como empresario y político y además llamó a los jóvenes a fijarse metas.

Felton González aseguró que durante 13 años buscó ser el Alcalde de Mazatlán, se lo propuso y lo cumplió.

Pero en el camino también trabajó en la empresa de Humberto Rice y formó la Fundación Felton, junto a su esposa Sylvia Treviño de Felton.

"Cuando tengan una idea clara de lo que quieran hacer, apeguense a ella, el fracaso está mal entendido, el fracaso no es más que una oportunidad para acercarse al éxito", dijo.

El candidato al Senado de la República,l y empresario Manuel Clouthier Carrillo, cerró la noche con su experiencia en

Relató que su colaboración en el periódico Noroeste, fue crear un director General, Ejecutivo y Editorial, pero llegó una época donde Noroeste vivió una crisis.

"La clave estribaba en saber administrar los riesgos, estuvimos a punto de tronar. Logramos sacarlo adelante gracias a la confianza de empresarios mazatlecos, culichis, hubo mucha gente que decidió adelante. Ante los problemas hay que hacer lo que se tiene que hacer, pensando en el peor escenario", dijo.

"Lo que se convierte en.fundamental en.las ceisis, lo primero que debemos cuestionar ¿En qué nos equivocamos nosotros?", manifestó.

Fuckup nights es un evento que se realiza mes con mes, se hace en más de 210 países y en Mazatlán se ha realizado por más de 3 años por el Consejo de Empresarios Jóvenes