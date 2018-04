Se organiza sociedad civil para recibir en Culiacán y Mazatlán a migrantes - Periódico Noroeste

MIGRACIÓN

Se organiza sociedad civil para recibir en Culiacán y Mazatlán a migrantes

Activistas llamaron a la sociedad donar productos no perecederos, así como ropa que se entregarán a los migrantes

Claudia Beltrán / Sibely Cañedo

Miembros de la sociedad civil se organizan para recibir en Culiacán a la caravana de migrantes que van a la frontera con la finalidad de cruzar a Estados Unidos.

Jaime Marvin Quintero Corrales, sacerdote anglicano conocido en Culiacán como el 'Padre Jimmy', llamó a la sociedad a solidarizarse con estas personas que están viajando en el lomo del tren, con todos los riesgos que ello implica.

Comentó que en el viaje vienen mujeres, hombres, niños que necesitan el apoyo de la sociedad culiacanense y sinaloense en general.

Por su parte, Fray Carlos Aviña Aviña, quien atiende el Comedor Franciscano para el Inmigrante en la colonia Salvador Allende en Mazatlán, indicó que los migrantes que viajan están huyendo de la violencia de sus países, la mayoría proceden de Honduras, El Salvador y Guatemala y carecen de la posibilidad de cubrir sus necesidades básicas.

¿Qué se necesita?

En vista de la urgencia de ayudarlos, los activistas hicieron el llamado a la comunidad a que apoyen con medicamentos básicos, alimentos enlatados, ropa, calzado, agua embotellada, cobijas y colchonetas, por ser los artículos más apremiantes en este momento.

Son bienvenidos voluntarios, hombres o mujeres que se desempeñen en las siguientes profesiones: psicólogos, médicos, enfermeros y defensores de derechos humanos.

"Son personas que están viviendo una realidad muy complicada en sus lugares de origen, tienen muchas necesidades, el llamado es a ayudarlos, alimentarlos en su peregrinar y no dejarlos solos", indicó Fray Carlos.

Además, agregó el sacerdote Quintero Corrales, la ciudadanía puede donar productos no perecederos, ropa, huaraches, tenis, sábanas, medicamentos, los cuales entregarán a los migrantes cuando lleguen a Mazatlán y a Culiacán.

También se puede donar productos enlatados, como sardinas, atunes, ensaladas de verduras, jugos, así como agua embotellada, toallas sanitarias, papel higiénico, parte de lo que la ciudadanía puede donar.

'Burritos' para entregar en cuanto lleguen y cenen, más de lo que la ciudadanía puede aportar, como una manera de tender la mano a los migrantes centroamericanos que buscan otro país buscando mejorar su calidad de vida.

¿Dónde se puede hacer las donaciones?

En Mazatlán

La Caravana Viacrucis "Migrante en lucha" arriba hoy a Mazatlán. Se espera que entre las 17:00 y 18:00 horas llegue el contingente de alrededor de 650 personas, entre ellas 250 mujeres y niños a la parroquia San Francisco de Asís, en la colonia Salvador Allende, informó Fray Carlos Aviña Aviña, quien atiende el Comedor Franciscano para el Inmigrante.

El Comedor Franciscano para el Inmigrante se ubica en calle Alfonso G. Calderón número 309, en colonia Salvador Allende. Interesados en ayudar, pueden llamar al teléfono 6161199164.

En Culiacán

Si alguien desea ayudar a los migrantes, puede acudir a la iglesia San Miguel Arcángel, colonia Rosales, frente al Hospital General, a entregar cualquier ayuda.

A partir de las 16:00 horas, se instalarán en las vías del tren, atrás del cine, donde podrán recibir alimentos para los migrantes.

¿Quiere ayudar?

Entregar productos no perecederos, en la iglesia San Miguel Arcángel, frente al Hospital General, además, a partir de las 16:00 horas instalarán un módulo en las vías del ferrocarril.

Preparado albergue para recibir caravana de migrantes

En Culiacán el albergue Jesús María Echavarría Aguirre está preparado para recibir la caravana de migrantes procedentes de países centroamericanos, dijo el padre Miguel Àngel Soto Gaxiola.

Soto Gaxiola mencionó que la Casa del Migrante está preparada para recibirlos y proporcionarles ropa, alimento y estancia.

"Vamos a ver la manera, en caso de que sea un grupo grande, ubicarlos dentro de la casa y estén seguros mientras pasan por Culiacán", explicó.

Mencionó que por la mañana el espacio que es comedor, por la noche se pueden acomodar colchonetas, para que los migrantes duerman ahí.

Expuso que las habitaciones no podrían darse abasto para tanto migrante.

"Tenemos alimento, ropa, tenemos lugar, ya todo listo para en cuanto lleguen y los que quieran quedarse en la Casa del Migrante, tenemos un lugar disponible".

Soto Gaxiola agregó que quien guste unirse en solidaridad, adelante.

Mencionó que los esfuerzos que hagan otras personas soy muy valiosos.

Añadió que si otras personas juntan alimento como sandwiches, tortas, ropa, bienvenido.

Todo lo que se pueda aportar es bueno.

Destacó la generosidad de la sociedad de Culiacán.

"La sociedad de Culiacán es muy generosa, atiende a nuestros hermanos que van de paso, siempre hemos recibido bien a quien nos visita".

Expuso que el migrante es una persona necesitada, que anda buscando mejores condiciones de vida.

"No son malandrines, no son asesinos, no son rateros, nosotros nada mas nos vamos a encargar de asegurarnos que esa gente buena no le pase nada durante el trayecto por Sinaloa".