Se registran Ruelas y Camacho por la Alcaldía de Ahome - Periódico Noroeste

ELECCIONES 2018 EN SINALOA

Se registran Ruelas y Camacho por la Alcaldía de Ahome

Repetirán la ‘batalla’ que sostuvieron en el proceso electoral anterior

Carlos Bojórquez

El ex Alcalde Álvaro Ruelas Echave y el ex regidor Miguel Ángel Camacho Sánchez se registraron como candidatos a la Presidencia Municipal de Ahome, por lo que repetirán la ‘batalla’ que sostuvieron en el proceso electoral anterior.

Ruelas Echave fue el primero en acudir la tarde de este jueves al Consejo Municipal Electoral para solicitar su registro como candidato de la coalición ‘Todos por México’, integrada por el PRI y Nueva Alianza, llevando en mancuerna otra vez a Cecilia Hernández para Síndico Procuradora.

“Aquí está el compromiso que iniciamos el día de hoy, y aquí está con lo que iniciamos a escribir una nueva historia, la primera vez que en el municipio de Ahome habrá una reelección”, expresó.

El ex Alcalde reconoció que hace dos años mucha gente no lo conocía y ‘fue una batalla difícil’. Su triunfo quedó marcado por la duda para un gran sector de la población, debido a la ajustada diferencia de votos.

Una hora después del registro de Ruelas Echave, Camacho Sánchez se presentó ante el Consejo Municipal Electoral para solicitar su registro como candidato de la coalición ‘Por México al Frente, integrada por PAN-PRD-PAS-MC, llevando en fórmula a María Cristina Angulo Angulo para Síndico Procuradora.

“Necesitamos no seguir engañando a los ahomenses, hay que contar las casillas, no hay que decir: se acabó y vamos a mandárselos a los órganos superiores de justicia; porque usted sabe muy bien que no se contaron más de 45 casillas la vez pasada”, exigió.

Luego de solicitar ‘piso parejo’ a las autoridades electorales, el ex regidor dijo que ‘no viene a ver si puede, sino porque puede viene’, y aseguró que lo demostrará con ‘propuestas y trabajo’. En el anterior proceso electoral, llegó hasta la última instancia en tribunales para tratar de anular el resultado.

Son seis candidatos a la Alcaldía

El presidente del Consejo Municipal Electoral, José Encarnación Torres Camacho, confirmó que son seis candidatos los que se registraron para contender por la Alcaldía de Ahome, pues este jueves se sumó Francisco Miranda Castro, abanderado por el Partido Verde Ecologista.

Asimismo, informó que Manuel Guillermo Chapman Moreno se registró como candidato de la coalición ‘Juntos Haremos Historia’, integrada por Morena-PT-Encuentro Social, en las oficinas del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, en Culiacán.

A ellos se suman el independiente César Iván Zacarías Martínez, quien se registró el miércoles, y Daniel Humberto Ibarra Rodríguez, del PAIS, que se registró el domingo.