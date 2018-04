'Se rinden' bikers ante la cumbia de Los Ángeles Azules en Mazatlán - Periódico Noroeste

SEMANA DE LA MOTO MAZATLÁN 2018

'Se rinden' bikers ante la cumbia de Los Ángeles Azules en Mazatlán

Así coronan el último día de conciertos en la Plaza de la Moto

Félix Rodríguez

MAZATLÁN._ Bastó que rascaran el güiro y sonaran las percusiones para que la imagen del hombre rudo, tatuado, barbón y vestido de piel y estoperoles dejara aflorar al cumbiero que lleva dentro.

Luego de dos noches de rock, con letras irreverentes, altisonantes y llenas de crítica social, le tocó el turno al romanticismo cumbiero de Los Ángeles Azules, agrupación que encabezó el último de los tres conciertos de la edición número 23 de la Legendaria Semana de la Moto Mazatlán 2018.

Alrededor de las 00:05 horas de este domingo, los 12 integrantes del grupo nacido en Iztapalapa, Ciudad de México, hace casi 40 años, abrió su presentación con el tema "Entrega de amor" y le siguió con "Mi único amor".

"Levanta las manos Mazatlán", dijo uno de los vocalistas, mientras ocho máquinas de aire escupían fuego frente al escenario instalado en la Plaza de la Moto.

Vestidos en colores blanco y negro, los músicos ofrecieron "Las maravillas de la vida" y "Cumbia pa' gozar", que fueron bien recibidas por los asistentes.

La actuación de los Ángeles Azules continúo mientras en la explanada Carlos e Ivonne, motociclistas de Chiapas, bailaban al ritmo de "Por tu amor" y "De niña a mujer".

Ella iba vestida con una pañoleta negra en la cabeza, blusa del mismo color, con un escote coqueto, y un short corto que presumía sus delineadas piernas; él, de camisa, chaleco y pantalón negros, una muñequera con estoperoles, barba larga y su largo cabello agarrado en una coleta; ambos disfrutaron de la música.

Esta era la primera vez de ambos en el puerto, y llegaron a bordo de la moto de Carlos.

"El gusto por la música puede cambiar, a mí me gusta mucho el rock, me gusta mucho la cumbia, no me gusta el norteño banda, vengo de Chiapas nomás a ver a estos cabrones, ayer a El Tri y a ahora a Los Ángeles Azules, y yo las dos las disfruto igual, todo es para convivir", dijo arrastrando un poco la lengua.

Los Ángeles Azules también entregaron, entre otros temas, "El listón de tu pelo", "La cumbia del infinito", "Toma que toma", "20 rosas", "Cómo te voy a olvidar" y su éxito más reciente titulado "17 años".

La presentación duró alrededor de una hora 30 minutos y cerró con juegos pirotécnicos que inundaron de color el cielo, la madrugada de este domingo.