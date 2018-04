Se une ‘Cielo, Mar y Tierra’ en el Holifest Mazatlán 2018 - Periódico Noroeste

‘CIELO, MAR Y TIERRA’

Se une ‘Cielo, Mar y Tierra’ en el Holifest Mazatlán 2018

La exposición fotográfica naturalista estará presente en la fiesta de polvos Holi

Noroeste / Redacción

La exposición fotográfica “Cielo, Mar y Tierra: La visión de los naturalistas”, que se inauguró por primera vez el 16 de febrero en el Centro Cultural Multiversidad, ahora se traslada al HoliFest Mazatlán 2018, el festival de yoga, música y polvos de colores más grande del país, el cual se llevará a cabo este domingo 8 de abril.

Con alrededor de 53 fotografías, “Cielo, Mar y Tierra: La visión de los naturalistas” invita a abrir los ojos ante la belleza de los escenarios naturales del estado y concientizar respecto a su cuidado.

Es el resultado de la labor de seis figuras destacadas en el ámbito de la ecología regional: el oceanólogo Óscar Guzón, director de Onca Exploraciones; la bióloga especialista en Educación Ambiental Isabel Ramírez; el especialista en el manejo de Áreas Naturales Protegidas Ivo García; la artista escénica y gráfica Edith Flores-Wence; el biólogo miembro de la Sociedad Botánica de México Francisco Amador-Cruz; y la especialista en biología, ecología y conservación de los recursos naturales terrestres y marinos Sandra Pompa.

El HoliFest busca promover fomentar la convivencia integral de la familia, cultivar los valores universales entre la comunidad, estimular la salud mental y difundir una alta conciencia social y ecológica, de manera que con su participación los expositores plantean un acercamiento con la naturaleza de la región para así crear conciencia sobre su cuidado.

“Lo que pretendemos es que abran los ojos y que al conocer se enamoren un poco y al enamorarse quieran cuidar este lugar tan paradisiaco que es Sinaloa”, dijo la bióloga Isabel Ramírez, quien encabeza el proyecto.

“Si no empezamos por la apreciación no va a haber un cambio, porque ya vimos que llamar la atención o poner una legislación no resuelve el problema, va más de fondo, hay que empezar con una cultura y la expresión artística, como la fotografía, esperamos que pueda fecundar un comportamiento diferente”.

En el evento participarán además los Doctores en Oceanografía: Héctor Bustos y Salvador Galindo, de la UABC y del IIO, respectivamente, quienes dictarán conferencias e impartirán talleres relacionados con contaminación marina y la actual situación de la vaquita marina.

El HoliFest se llevará a cabo en el Centro Internacional de Convenciones de 15:00 a 23:00 horas y contará con área de food trucks, mercado con productos locales, actividades como airyoga, acroyoga, slackline y hula hoops, música en vivo y zona para niños.

El kit de participación tiene un costo de 99 pesos, antes del evento en el módulo informativo ubicado en Galerías Mazatlán, o 110 pesos el día del evento. Incluye tres bolsas de polvo holi y un brazalete de entrada. Contacto de prensa: Olivia Guzón Zatarain Gerente de Comunicación y Mercadotecnia de Onca Exploraciones oxinfo@gmail.com o al 669 160 0692