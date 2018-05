Se va Enrique Ochoa Reza de dirigencia del PRI y llega René Juárez Cisneros - Periódico Noroeste

CAMPAÑAS ELECTORALES

Se va Enrique Ochoa Reza de dirigencia del PRI y llega René Juárez Cisneros

Ochoa fue designado líder priista desde el 18 de junio de 2016, después de su paso por la administración federal

noroeste.com

El ex alcalde de Acapulco, ex gobernador de Guerrero, senador con licencia por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y ex subsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobernación (Segob), René Juárez Cisneros, sería el nuevo presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI, en sustitución de Enrique Ochoa Reza, quien permaneció en el cargo desde el 18 de julio del 2016, mismo en el que sustituyó a Manlio Fabio Beltrones Rivera.

Juárez Cisneros fue gobernador de Guerrero de 1999 a 2005; además de fungir como alcalde de Acapulco, de 1990 a 1993. También fue diputado federal de la LVI Legislatura, de 1994 a 1997; y dirigente estatal del PRI, de 1996 a 1997. El 5 de octubre del 2016, el presidente Enrique Peña Nieto lo nombró subsecretario de Gobierno de la Segob, cargo en el que permaneció hasta el 10 de enero del 2018.

