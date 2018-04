Se verán las caras - Periódico Noroeste

BOX

Se verán las caras

Cosme "Chino" Cosme Rivera y Miguel "Títere" Vázquez se declaran listos para su pelea de mañana

Jonathan Juárez

11/04/2018 | 11:16 AM

Tanto el local Cosme "Chino" Rivera como el tapatío Miguel "Títere" Vázquez se declararon listos para la pelea de mañana "Honor y Gloria" que presentará Promociones Boxísticas de Culiacán.

Este combate es eliminatorio para un campeonato del mundo en peso welter.

Rivera recordó que un boxeador joven le dijo que le diera la oportunidad a los jóvenes, pero con esta nueva oportunidad seguirá peleando.

"Es un privilegio esta nueva oportunidad, si me ganan, me voy, pero si no, seguiré adelante con la esperanza de ganar un campeonato", expresó Cosme Rivera quien está invicto en Culiacán.

Fue campeón nacional en Superligero y en Welter.

Miguel Vázquez dijo que es un privilegio pelear ante Rivera, a quien admira desde hace tiempo.

"Vengo con ganas de regresar a donde estaba, en lo más alto, como campeón del mundo, pero enfrente tengo a un rival duro, difícil y esperemos dar una buena pelea", declaro Vázquez.