SEGUNDO DEBATE Coinciden candidatos en reconocer resultados electorales - Noroeste

SEGUNDO DEBATE Coinciden candidatos en reconocer resultados electorales

Al final, los aspirantes admiten que es posible que después de las elecciones es posible tener coincidencias para la protección de los migrantes

Karen Bravo

El tema de política exterior y de protección a los migrantes mexicanos estuvo presente en el segundo debate entre los candidatos a la Presidencia de la República, pero también, las acusaciones que han estado presentes durante el proceso electoral.

Sin embargo, casi al final del encuentro, en el que los candidatos recibieron preguntas del auditorio, coincidieron que después de las elecciones, es posible que haya coincidencias para seguir trabajando en la protección de los migrantes mexicanos.

En el mensaje final, los candidatos expusieron sus mensajes concretos de sus políticas de apoyo a los migrantes.

Califica Meade como patrimonio familiar al partido Morena

José AntonioMeade acusó a Andrés Manuel López Obrador y sus hijos de darle manejo familiar a los recursos que recibe Morena por ser partido político.

Acusó nuevamente a Amlo de vivir de los recursos públicos pues es a lo que se ha dedicado en los últimos 12 años, dijo el candidato priísta.

Ricardo Anaya, candidato por la coalición México al Frente, abundó en las acusaciones contra Amlo señalándolo de hipócrita, al igual que José Antonio Meade, a quien dijo se fue a estudiar a Estados Unidos con recursos del gobierno mexicano.

José Antonio Meade además en su discurso final en el debate, que esta votación se elige entre la certidumbre y el riesgo, entre el futuro y el pasado.

El problema no es tu edad, sino que tus ideas son muy viejas: Anaya

Ricardo Anaya Cortés le señaló a Andrés Manuel López Obrador que su edad no es ningún problema para que ocupe la presidencia de la República, sin embargo sí lo es que sus ideas son muy viejas.

El candidato de la coalición por México al Frente sacó el libro de Amlo donde dijo que México importaba más de lo que exportaba en cuestión de alimentos, sin embargo Anaya Cortés le refirió a López Obrador que eso era ocho años atrás, y no lo que se ve hoy actualmente.

En su discurso final, Ricardo Anaya mencionó que México es mucho más grande que sus problemas, que México necesita paz, paz de saber qué comer y paz de justicia.

Llama AMLO a migrantes, a que de ganar, participen y regresar a sus pueblos

El candidato a la Presidencia de la República por la coalición Morena, PES y PT, Andrés Manuel López Obrador, exhortó a los migrantes a participar en sus pueblos y que una vez que gane el movimiento que él mismo encabeza, regresar a México.

“Yo creo que nosotros tenemos mucha fortaleza cultural, México es un país con una gran fortaleza por su civilización originaria, por las grandes civillizaciones y por la cultura de nuestros pueblos, los migrantes son un ejemplo de eso, es un pueblo muy trabajador, el pueblo de México es de los pueblos más trabajadores del mundo”, dijo.

“Por eso están enviando 29 mil millones de dólares cada año, yo creo que además de protegerlos tenemos que convocarlos a que participen a su pueblos de origen y que regresen y así va a ser cuando triunfe nuestro movimieto”.

'Estoy al 100, bateando arriba de .300'

En lenguaje utilizado en el beisbol, López Obrador descartó estar enfermo y por el contrario recalcó que les va a ganar en las elecciones del próximo 1 de julio.

“Fíjense que yo soy el de más edad de los candidatos, también el de más experiencia y estoy muy bien de salud, o sea, porque ya ahora quieren enfermarme, estoy al 100, bateando arriba de .300, estoy macaneando, estoy muy bien y les voy a ganar, aunque se unan les voy a ganar a los reprsentnes de la Mafia del Poder”, expresó. “Porque se ocupa que las cosas de verdad cambien en el país, vamos cortar de tajo la corrupción, no vamos a mochar manos, yo no estoy con eso, porque al margen de la ley nadie y por encima de la ley nadie”.

“Vamos a triunfar y nos vamos a unir para sacar adelante al país y la patria es primero; ya las cosas están demasiado claras, son dos agrupamientos, lo que yo llamo el PRIANn, la Mafia del Poder, que está aquí presentada, nosotros que representa un cambio para México”.

AMLO denunciaría a EUA con ONU por violación a derechos de migrantes

A los Estados Unidos, ningún Presidente de México lo ha denunciado con la Organización de las Naciones Unidas por las constantes violaciones a los derechos de los migrantes, por lo que de llegar a la Presidencia de la República, será el primero en hacerlo, dijo Andrés Manuel López Obrador, candidato por la coalición Morena, PES y PT.

Cómo hará para proteger a los migrantes, preguntaron los moderadores.

“Respeto”, respondió. “Que no actúe con alevosía”.

Pero al Presidente Domnaldo Trump qué le dijera, agregaron.

“Como no lo han intentado, no lo han enfrentado; debieron haber presentado denuncias en la ONU, desde el principio, yo lo voy a hacer; yo quiero una relación de amistad con Estados Unidos, pero no de subordinación, México es un país libre, soberano, no vamos a estar cometidos nosotros a un gobierno extranjero”, expresó.

Alarga AMLO apodo a Anaya: Ricky Riquín Canallín

Luego de que Ricardo Anaya, candidato del Frente PAN, PRD y MC, le criticó que su hijo se fue a estudiar a España, López Obrador agregó otras palabras más al apodo que ya le había puesto minutos antes.

“Es, éste, Ricky Riquín... este 'canallín', Ricky Riquín Canallín, este... no tiene nada qué ver con lo de mi hijo con el que tú hayas mantenido a tu familia en Atlanta, a ver si me da tiempo mostrarle la casa donde vivía el señor; hoy en la revista Proceso, hoy en la revista Proceso (AMLO muestra la portada a las cámaras) es un corrupto este señor... este engaña-tontos, yo creo que ya se le acabó su 'teatrito”, expresó.

Cambiaría AMLO Consulados por Procuradurías para migrantes y nombraría a Alicia Bárcena embajadora

Para tomar con seriedad los derechos de los migrantes en otros países, el candidato a la Presidencia de la República por la coalición Morena, PES y PT, Andrés Manuel López Obrador, ha propuesto terminar con la corrupción, cambiar los 50 consulados de México en los Estados Unidos por Procuradurías del Migrante y nombrar a Alicia Bárcena como embajadora de México en la unión americana.

“Yo propongo tres cosas, primero insisto, acabar con la corrupción, se van a ofender porque digo que son lo mismo, pero los dos (Anaya y Made) se pusieron de acuerdo para aprobar que se le entregara una fundación, Juntos Podemos, de Josefina Vázquez Mota (ex candidata a la Presidencia de México por el PAN), mil millones de pesos, él era canciller (Meade), él era dirigente de lo que yo llamo PRIAN (del PAN, Anaya), mil millones de pesos a Josefina Vázquez Mota, por eso no se atiende a los migrantes, se roban el dinero”, acusó López Obrador.

“Propongo que los cincuenta consulados que tiene México en los Estados Unidos, se conviertan en una especie de Procuraduría para el Migrante, y la tercera, que la próxima Embajadora de México sea Alicia Bárcena, para defender (a los migrantes)”.

Alicia Bárcena asumió y se mantiene como Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) desde el 2008.

Antes fue Secretaria General Adjunta de Gestión en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York, y cumplió tareas como Jefa de Gabinete y como Jefa Adjunta de Gabinete de Kofi Annan, entonces Secretario General de las Naciones Unidas.

Hay que distinguir entre migrantes para atacar el problema

El problema de la migración no se ataca parejo, sino se distingue entre migrantes, subrayó José Antonio Meade. Dijo que algunos alientan a la delincuencia organizada y terminan siendo víctimas de la misma.

Existen diversos tipos de migrantes y deben ser tratados distinto, expresó el candidato.

Para tratar el problema de la migración debe trabajarse en colaboración con la iglesia, que ha mostrado un interés en el tema además de llevar terreno avanzado con los migrantes, dijo.

Además se trabajará en las comunidades de origen para que los jóvenes puedan estudiar y tengan oportunidad de trabajar de donde son oriundos para que no tengan la necesidad de migrar.

Sin embargo en caso de tener que salir del país, cada estado del vecino del norte trata distinto a los migrantes, por lo que debe tratarse caso por caso, ya que hay lugares donde los migrantes son casi esclavos, dijo Meade.

AMLO negociará, junto con TLC, desarrollo para Centroamérica e instalará de Migración en Tijuana

Previendo que llegará a la Presidencia de la República, el candidato por la coalición Morena, PES y PT, Andrés Manuel López Obrador, dijo que negociará junto con el Tratado de Libre Comercio, un tratado para desarrollar Centroamérica y México.

“Yo considero que nos va a tocar a nosotros llegar a la negociacion del Tratado de Libre Comercio y vamos a incluir, no sólo lo comercial y el mejorar los salarios, vamos a hacer una propuesta al Gobierno de Estados Unidos para que podamos firmar algo parecido a una Alianza por el Progreso, que incuya a Canadá, a Estados Unidos y a México y a los paises Centroamericanos, que haya proyectos en Centroamérica, en Mexico, para el desarrollo, que haya trabajo, que haya bienestar y así se va a conseguir la paz”, propuso.

“Es un planteamiento integral, pero que va al fondo, no es nada más el comercio, lo más importante es la vida, lo que hacen los migrantes salir a buscarl la vida y deben tener protección”.

Además ha propuesto que instalará en la ciudad de Tijuana, Baja California, el Instituto Nacional de Migración, con el fin de apoyar de manera institucional a los migrantes y estar más cerca de ellos para su defensa y protección.

“Anuncio que vamos nosotros a establecer aquí en Tijuana el Instituto Nacional de Migración, esto tiene toda una justificación, los vecinos del norte, los del gobierno de Estados Unidos quisieran que nosotros continuáramos haciendo el trabajo sucio y que se detuviese a los migrantes Centroamericanos, que van a buscar la vida al norte, que vienen a buscarse la vida al norte, que huyen por violencia y por miseria”, dijo.

“Entonces el próximo gobierno, el próximo gobierno democrático de México ha decidido que esa situación, el Instituto de Migración esté aquí en Tijuana”.

El tránsito y tráfico de migrantes se puede contener, sin agresión: Jaime Rodríguez

Se tiene que tratar bien a los ciudadanos, ya que el término humano se ha ido perdiendo de los Gobiernos y si se tiene solo la vista hacia el Norte, se fomenta la migración advirtió el candidato independiente, Jaime Rodríguez “El Bronco”, durante el ejercicio democrático que se realiza en Tijuana, en la sede del campus Tijuana de la Universidad Autónoma de Baja California.

Dijo que se tiene que tener también la vista hacia el Sur, ya que si se convierte un Chiapas en un California, se reducirá la migración, pero para eso se tienen que generar mejores condiciones, mejores empleos, mejor pagados.

El candidato advirtió que el tránsito y tráfico de migrantes se puede contener, sin agresión, sin la posibilidad de atentar contra el Derecho de las personas, pues hoy ya no existen fronteras, se puede contener a los migrantes en el sureste del País, entregando empleo y buenas condiciones.

En último en el bloque relacionado con los “Derechos de los migrantes”, señaló que se ha dedicado poco dinero para defender el derecho de los migrantes, que envían mucho dinero pero no se hace nada con eso, por lo que la mejor opción y su propuesta de campaña incluso es reinvertir ese dinero.

El candidato independiente, Jaime Rodríguez “El Bronco” dijo que se debe crecer esa parte de trabajar con ese dinero que entra por parte de los migrantes, para que las familias de los migrantes tengan mejores condiciones aquí.

Legalizar la mariguana no resuelve los problemas de violencia

Ricardo Anaya Cortés, candidato por la coalición por México al Frente afirmó que el legalizar la mariguana no resolvería los problemas de violencia en el País.

Luego de que la moderadora le cuestionara que si tendrá la misma posición de Enrique Peña Nieto en lo que a legalización de las drogas se refiere, Anaya Cortés mencionó que no tomará la mismas acciones que el actual Presidente de la República, sin embargo al final de su intervención el candidato panista no dio una respuesta contundente, pero se leyó en su justificación más hacia no la legalización.

Ricardo Anaya reconoció que el que en México no sea legal el consumo de mariguana, cuando en buena parte de Estados Unidos y Canadá sí, complica la lucha contra el narcotráfico en el País, sin embargo reiteró que el legalizar la mariguana no resolverá los problemas de inseguridad en el País.

Añadió que en México más que apoyar la legalización, se debe apoyar a las nuevas generaciones, y esos apoyos se deben dirigir a las escuelas de tiempo completo, ya que el que los niños tengan algo que hacer en su día, los ayuda a no estar en la calle, sobre todo porque gran parte del día, los niños viven solos, ya que sus padres se encuentran trabajando.

Retoma AMLO señalamientos contra Mafia del Poder; llama Canallita a Ricardo Anaya

El candidato a la Presidencia de la República por la coalición Morena, PES y PT, Andrés Manuel López Obrador, retomó los señalamientos contra la Mafia del Poder como lo peor del país.

“La corrupción que de la que se está hablnado es del crimen organizado, de la delincuencia, pero la verdad es que lo que más daña a nuestro país, es la mafia del poder”, expresó.

“Si se acaba con la corrupción, el presupuesto (recuperado) se va a utilizar, se va a impulsar proyectos productivos, para generar empleos, para apoyar a jóvenes que se les ha dado la espalda, de esta manera el campesino que ha tenido que sembrar amapola, tenga opciones, tenga alternativas para cambiar, por eso es importante es hacer un cambio, hacer a un lado a la mafia del poder, que es la banda que más daña al país”.

A López Obrador le cuestionaron sobre cómo poder hacer que los campesinos en la zona serrana de Guerrero o Michoacán, que siembran amapola, siembren algo diferente.

“No han llevado a cabo esa estrategia en el país, se abandonó el campo, se abandonó a la gente, la mejor manera de enfrentar el problema de la inseguridad y la violencia, para mi lo más humano y lo más eficaza es combatir la pobreza”, dijo, “acabar la corrupción”.

“No serían obligados a sembrar amapola, que puedan sembrar maiz y se les pague bien ¿Sabes por qué siembran también amapola?, porque no tienen para comer, me ha dicho a mi, porque yo conozco todo el país, yo he estado allá, me dicen: si me agarran voy a la cárcel y por lo menos tengo comida, entonces hay que salvar a los pobres”.

Llama AMLO 'Canallita' a Ricardo Anaya

El candidato el Frente PAN, PRD y MC, Ricardo Anaya Cortés, dijo que la propuesta de AMLO de constuir una línea férrea de Salina Cruz a Coatzacoalcos es un disparate, porque ya existe una y está subutilizada, el candidato de Morena, PES y PT llamó “Canallita” a su contendiente y recordó que junto con el aspirante el PRI, PVEM y Panal, José Antonio Meade, son de la Mafia del Poder.

“Anaya es un demagogo... un 'canallita'...; no, estoy diciendo la verdad; los dos, Anaya y Meade, pertenecen a la Mafia del Poder, los dos han llevado al país a esta situación de pobreza y de inseguridad y de violencia, les vamos a ganar a los dos, en la próxima elección”, expresó.

Hay que cambiar a todos los aduanales, acusó el candidato independiente, Jaime Rodríguez

La corrupción en las Aduanas depende de la Secretaría de Hacienda, por lo que hay que cambiar a todos los aduanales, acusó el candidato independiente, Jaime Rodríguez “El Bronco”, en el segundo bloque sobre “Seguridad fronteriza y combate al crimen trasnacional”.

Nuevamente dijo que se debería 'mochar la mano' de quienes hacen trabajos de 'coyotaje' en las aduanas.

Dijo que México está cansado, agotado y que se pueden decir muchas propuestas, pero por ser candidato que vive en frontera sabe lo que es la corrupción y lo que se tiene que hacer.

En tanto al tema denominado Triple T: trata, tráfico y trasnacional, al cuál 97 por ciento de las mujeres son víctimas y que incluso Nuevo León el segundo estado víctima de este delito, el candidato independiente dijo que deben impulsarse operativos encubiertos para resolver el problema de la trata.

Aseguró que de esa manera e se tiene que hacer en el país, como se hizo en Nuevo León, pues no se pueden evitar los problemas pero sí se puede ver cómo se pueden solucionar, trabajar con liderazgo y convencer a los gobernantes locales de trabajar de manera conjunta.

Dijo el tema de legislar es de los diputados, pero no se debe tener un Congreso 'palero, a modo', para que el ejecutivo federal envié una iniciativa que sea contundente para acabar con esa problemática.

Se compromete Meade, a blindar aduanas en primer año de gobierno

En un año de gobierno Meade “blindaría” las aduanas para evitar el paso de las armas y el dinero que aprovecha la delincuencia organizada, dijo el candidato.

Explicó que las aduanas no cuentan con la tecnología ni con protocolos que impidan que pasen armas desde Estados Unidos a México.

El flujo anual de vehículos por la frontera es de 70 millones, por lo que le resulta imposible a las autoridades verificar todos los carros y es por donde los delincuentes aprovechan a pasar las armas.

“Pero tenemos también que evitar que los carteles nos lastimen en todos los demás delitos”, expresó el candidato.

Atacará AMLO la violencia con el bien; señala que la peor plaga es la del político corrupto

La violencia en la zona de la frontera no será combatida con más violencia, señaló el candidato a la Presidencia de la República por la coalición Morena, PES y PT, Andrés Manuel López Obrador, más bien será enfrentado con el bien, con crecimiento económico y empleos.

López Obrador también aprovechó para reiterar la campaña que pretende arrancar contra políticos corruptos en caso de llegar a ocupar la Presidencia de la República.

“Yo sostengo que la violencia no se puede combatir con violencia, creo que la estrategia que ha seguido el gobierno del PRI y del PAN ha sido fallida, no se han resuelto los problemas de inseguridad y de violencia”, dijo, “pienso que no se puede enfrentar el mal con el mal, el mal hay que enfrentarlo haciendo el bien”.

“Hay que hacerlo con crecimiento económico, para que haya empleo, que haya bienestar y haya tranquilidad y que no haya ladrones, pero no sólo al ladrón callejero, el ladrón que más daña es el de cuello blanco, que es el político corrupto, esa es la peor plaga que afecta al país y la vamos a acabar”.

Tus asesores te hacen tus cartitas, cuestiona Anaya a AMLO

Luego de que Andrés Manuel López Obrador se defendió de Ricardo Anaya ya que el candidato por México al Frente afirmó que la inversión extranjera en la Ciudad de México bajó en la administración de AMLO, este le dijo que si sus asesores le hacían sus tarjetas en el debate presidencial ya que este por que se acabó el tiempo no pudo responder.

López Obrador le dijo mentiroso y farsante a Ricardo Anaya ya que con documentación de la Secretaría de Hacienda demostró que la inversión aumentó más que nunca en su gobierno.

Anaya Cortés le respondió que la inversión aumentó por la venta de Banamex y Bancomer en la Ciudad De México, el candidato panista le exigió a AMLO que dijera si en eso se veía el aumento en lo que a inversión se refiere.

Otra de sus propuestas fue que las personas que ganen menos de 10 mil pesos al mes no paguen Impuesto sobre la Renta, esto para ayudar a la economía de los que menos tienen y así tener empleos más competitivos.

Llama AMLO mentiroso a Anaya tras acusación por caída de inversión extranjera

En réplica, el candidato a la Presidencia de la República por la coalición Morena, PES y PT, Andrés Manuel López Obrador llamó mentiroso al candidato del Frente por México conformado por el PAN, PRD y MC, Ricardo Anaya, porque éste le señaló que tuvo los peores números de inversión extranjera en la ciudad de México.

“Para Anaya, que es un mentiroso, aquí hay un dato oficial cuando fui jefe de goberino de la Ciudad de México, fue cuando más inversión extranjera directa llegó a la ciudad de México en el tiempo que fui jefe de Gobierno... 37 mil millones de dólares en el tiempo que fui Jefe de Gobierno”, expresó.

“Nunca en la historia de la Ciudad de México había llegado tanta inversión extranjera y a las pruebas me remito; lo que tú estás acostumbrado a mentir, acabas de decir que escribiste un libro, este se llama Las mentira de Anaya, y con esto es otro capitulo también para este libro, ¡mentiroso!”.

Anaya señaló que el número que dio AMLO es tramposo, debido a que estas cifras incluyen las ventas de Bancomer a España y Banamex a los Estados Unidos.

“La información que tengo es de la Secretaría de Economía”, reiteró López Obrador.

El Bronco consideró que no debe existir el salario mínimo

En el tema de salario mínimo, el candidato independiente, Jaime Rodríguez “El Bronco” consideró que no debe existir el salario mínimo, que es una mafia para que haya muy poquitos ricos y un montón de pobres, por lo que como una solución propone potenciar el salario mínimo a 335 pesos.

Dijo que se debe potenciar el campo mexicano, ya que está desprotejido, pues se buscó tener un TLCAN donde Estados Unidos subsidia a sus agricultores y en México no es así, por lo que para poder competir con las economías del mundo en el tema de los alimentos se debe trabajar en el campo.

Dijo que se debe potencial la economía nacional bajando impuesto como el ISR y quitar el impuesto a la gasolina

Destacó que los políticos han echado a perder la economía de México y mandó un mensaje que de votar por alguno de los otros candidatos será una situación que sucederá por los próximos seis años.

Presumió Meade homologación de una sola zona salarial en el país

José Antonio Meade presumió que durante su administración en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se homologó el salario mínimo en el país, es decir, ya no hubo zonas salariales.

En el cuestionamiento de los asistentes de cómo aumentar el salario mínimo, Meade dijo que se buscará la inversión en todo el país.

Agregó que es a través de la inversión y el comercio como puede eliminarse la distancia comercia que existe entre el norte y el sur de país.

Señaló que es a través de estos medios como existe conectividad carretero y que debe estimularse este factor.

El sur y el sureste de México también debe de recibir inversión para ponerlo a la par con el resto de país.

“Si queremos cerrar la distancia entre el norte y el sur, debemos llevar más inversión al sur”, dijo el candidato.

Ofrece AMLO subir al doble el salario minimo en la franja fronteriza de México

El candidato a la Presidencia de la República por la coalición Morena, PES y MC, Andrés Manuel López Obrador propuso elevar al doble el salario mínimo en la frontera, como parte del fortalecimiento para el trabajo en México y evitar que haya migración por este tema.

“Yo estoy de acuerdo, fíjense, lo que son las cosas, en esta postura que es la que han manifestado en algunas ocasiones el Presidente Donald Trump, en esto consiste: que hay que aumentar los saliarios en México”, expresó.

Trump y también el gobierno de Canadá han señalado en varias ocasiones, durante la renegociación del Tratado de Libre Comercio, que los salarios mínimos en México deben elevarse.

“Aquí en la franja fronteriza vamos a aumentar al doble el salario mínimo y no ganan precisamente dos veces más los trabajadores con relación a los trabajadores mexicanos, deben ganar hasta 10 veces más, eso es totalmente injusto”, propuso, “no podemos estar hablando de un acuerdo comercial si no hay igual en los salarios, si no se busca la igualdad en los salarios”.

No hubo error en invitar a Trump a Los Pinos

El Presidente de la República, Enrique Peña Nieto no se equivocó al invitar a Donald Trump a una reunión a Los Pinos cuando era aspirante a la Presidencia de Estados Unidos, dijo José Antonio Meade.

Sin embargo Meade admitió que no anticipó que Donald Trump fuera a ganar.

Dijo además que las cosas no están tan mal pese al triunfo de Trump, puesto que el Presidente de Estados Unidos ya ha acabado con diversos tratados excepto con el TLCAN, que se encuentra en negociaciones.

Señaló que es inaceptable que a los migrantes se les compare con animales y criticó la zozobra con la que viven miles de familias mexicanas en Estados Unidos.

Ante las amenazas de Donald Trump tienen que ser afrontadas con acciones y no con bravuconerías, dijo.

Destetarnos de los gringos y ponerlos en su lugar, sugiere Jaime rodríguez “El Bronco”

Para erradicar la incertidumbre ante la renegociación por el Tratado de Libre Comercio Amércia del Norte, se debe hablar al presidente de Estados Unidos como se le debe hablar a un presidente, “ser animal a veces”, y trabajar en otros mercados como Asia, Japón, dijo el candidato independiente Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón “El Bronco”, en el primer bloque del segundo de tres encuentros entre los hoy cuatro aspirantes a la presidencia.

En el bloque denominado “Comercio exterior e inversión” el candidato dijo que hay que “destetarnos de los gringos y ponerlos en su lugar”.

Lo que el candidato Rodríguez Calderón sugiere es ir a buscar en otros mercados, ya que el TLCAN no es suficiente, pues México tiene capacidades para comercializar con otros países.

“Dejar de vernos como el ratón chaparro que no es capaz de convencer a otros; hablar claro con Donal Trump, hablar directo para que entienda, nadie le ha respondido... me voy a poner en frente a platicar no solo de comercio sino de la integridad de las personas, en el pasado TLCAN no se metió ni el petroleo ni a la banca”, señaló.

Dijo que se debe trabajar para que se entienda que hay cartas diferentes al tratado original, hay alternativas y se le tiene que regresar a México muchas cosas, no entregarse.

Asegura López Obrador que hará respetar a México con 'autoridad moral'

Las faltas de respeto que ha tenido el Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, hacia México, se han hecho y permitido porque en México los Presidentes no tienen calidad moral, por lo que el candidato a la Presidencia de la República por la coalición Morena, PES y MC, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que hay que hacer entender.

“Con autordiad moral. El problema es de que los gobernantes de México no han tenido autoridad moral, y no se ha tenido por lo mismo autorida política; en efecto, Donald Trump ha ofendido al pueblo de México y ha ofendido al gobierno de México, ha llegado a decir que el Gobierno es corrupto, fijate lo que son la cosas, este... tengo que aceptar que es cierto, me duele mucho tener que aceptar, que el Gobierno de México es corrupto”, expresó. “No permito que lo haga un gobierno extranjero, proque somos libres y somos independientes”.

Los moderadores preguntaron a López Obrador que cómo haría respetar al Presidente de Estados Unidos a México.

Que haya honestidad, que haya honestidad en México, que el gobierno de México sea honesto, que no seamos candil de la calle y honestidad de la casa; Trump dice 'me tranzaron los del gobierno de México', es mucho decir que se hayan tranzado a Trump, en negocios que él ha querido emprender en México”.

A López Obrador, los moderadores cambiaron la pregunta el hipotético caso de cerrar la importación de maiz de los Estados Unidos, ¿qué pasaría si Donaldo Trump decide tomar medias contra la exportación del aguacate mexicano?

“Vamos a entendernos, vamos a hacer entrarle en razón, como autoridad, con soberaníía, lo que no han hecho los gobiernos mexicanos, que no tienen autorida moral, porque son gobiernos corruptos, entonces vamos nosotros a cambiar las relaciones y Trump va a tener que aprender a respetarnos, esto te lo puedo garantizar”, recalcó.

Fue un error inaceptable invitar a Donald Trump

Para Ricardo Anaya Cortés, candidato a la Presidenca de la República por la coalición al Frente Por México afirmó que el invitar a Donald Trump, cuando contendía por la Presidencia de Estados Unidos fue un error inaceptable.

Cuando se le preguntó a todos los candidatos sobre cómo se debe manejar el Tratado de Libre Comercio, Anaya comentó que en el libro de Trump, el Presidente Republicano aplasta a los débiles y negocia con los fuertes, por ende el candidato por la coalición al Frente Por México señaló que México debe percibirse como un País fuerte.

Anaya Cortés en su primera réplica contra López Obrador atacó a López Obrador asegurando que ya comenzó a evadir preguntas, además en lo que la exportación corresponde, explicó que tanto México necesita a Estados Unidos, como Estados Unidos a México.

Además señaló, que ningún terrorista a ingresado por la frontera mexicana, por lo que el ataque de Trump sobre México y su seguridad no es muy congruente.

No voy a permitir bajo ninguna circunstancia que se nos falte al respeto jamás, señala Meade

Abriendo el debate con la ronda de preguntas de la audiencia, José Antonio Meade Kuribreña, candidato a la Presidencia de la República por la coalición Todos por México subrayó que no permitirá faltas del respeto hacia el país.

“No voy a permitir bajo ninguna circunstancia que nos falte al respeto jamás”, dijo el candidato refiriéndose al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Dijo que con cada ataque verbal por parte de Trump, se agrede directamente a los migrantes quienes merecen respeto.

Meade Kuribreña, acusó a Morena de no votar a favor de un acuerdo que permitiría a México diversificar las exportaciones en la zona comercial de Japón.

Propone AMLO fortalecer economía interior para que no se persiga a paisanos

El candidato a la Presidencia de la República por la coalición Morena, PES y MC, Andrés Manuel López Orbador, señaló que para evitar la incertidumbre que ocasiona la negociación actual del Tratado de Libre Comercio y no depender de las exportaciones hay que fortalecer la economía interna.

“Yo sostengo que la mejor politica exterior es la interior, que si nos amenazan con construír muros, con militarizar la frontera, con perseguir a nuestros paisamos, lo que tenemos que hacer es fortalecer nuestra economía, que haya trabajo en México para que la gente no tenga necesidad de emigrar”, dijo.

“Nosotros vamos a apoyar a los migrantes, porque van a buscar la vida a Estados Unidos, no van por gusto y estamos de acuerdo con el Tratado de Libre Comercio y debemos aprovechar la relación con Etaods Unidos, una relación de amistad y de respeto mutuo”.

Ciudad de México, 20 de mayo (SinEmbargo).- El Segundo Debate Presidencial llega hoy con cuatro candidatos a la Presidencia de la República, un claro puntero que sigue con una diferencia de dos dígitos arriba respecto al segundo lugar, y un tercer lugar que se quedó rezagado. Los analistas consultados por SinEmbargo coinciden en que no moverá la tendencia de las encuestas, pero dejaron abierta la posibilidad a la sorpresa.

Andrés Manuel López Obrador, candidato de la coalición “Juntos haremos historia” -de los partidos Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Partido del Trabajo (PT) y Partido Encuentro Social (PES)- tiene 46.1 por ciento de las preferencias electorales de acuerdo con el ponderado de Bloomberg, mientras que Ricardo Anaya Cortés, abanderado de la alianza “Por México al Frente”-entre el Partido de la Revolución Democrática (PRD), Partido Acción Nacional (PAN) y Movimiento Ciudadano (MC)- cuenta con el 27.2 por ciento de la intención del voto.

La diferencia que separa al primer del segundo lugar es de 18.4 puntos, mientras que José Antonio Meade Kuribreña, candidato de la coalición “Todos por México” -entre el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Partido Nueva Alianza (Panal)- tiene 19.2 por ciento de la intención del voto, es decir 26.9 por ciento abajo del puntero López Obrador.

El tema del debate será: “México en el mundo” y estará dividido en tres bloques: Comercio exterior e inversión, Seguridad fronteriza y combate al crimen transnacional, y Derechos de los migrantes. Se realizará en la Universidad Autónoma de Baja California y se transmitirá a las 21:30 horas de la Ciudad de México.

Tras el primer debate, el político tabasqueño se enfrascó un conflicto con parte de la cúpula empresarial, representada por el Consejo Mexicano de Negocios, que no mermó sus números en las preferencias; el ex Secretario de Hacienda hizo ajustes a su equipo encaminados a acercarse a las bases del PRI y a revivir a “los políticos” por encima de los tecnócratas, y el panista se enfocó en intentar mantener la imagen de ser el único con posibilidades de competirle al puntero, incluso sugirió ante empresarios la posibilidad de abrir un diálogo con el Presidente Enrique Peña Nieto, aunque horas después se desdijo.

Hoy son solo cuatro los aspirantes que participarán en el ejercicio ante la renuncia de Margarita Zavala Gómez del Campo, quien el miércoles pasado renunció a la carrera hacia Los Pinos en medio de una caída en las encuestas (su promedio de votos rondaba sólo el 3 por ciento). La ex Primera Dama no declinó en favor de nadie ni se ha pronunciado en favor de algún candidato. Meade y Anaya le hicieron un guiño, pero hasta el momento no ha abrazado a ninguno de ellos.

Ernesto Cordero Arroyo, Secretario de Hacienda con Felipe Calderón y cercano a su circulo, hoy se pronunció en favor de Meade.

El encuentro será moderado por los periodistas Yuriria Sierra Solorio y León Krauze Turrent. Habrá un nuevo formato en el que se permitirán preguntas de un grupo de 42 ciudadanos que presenciarán en vivo el debate y quienes, a partir de un sorteo, podrán hacer preguntas a los candidatos.

Cada uno de los aspirantes a la Presidencia de la República contestará al ciudadano sin ser interrumpido. Luego el moderador continuará con el tema.

El primer bloque, “Comercio exterior e inversión” será abierto por el independiente Jaime Rodríguez Calderon “El Bronco” en un primer segmento y cerrado por Ricardo Anaya. El segmento dos, la mesa de diálogo, lo abrirá José Antonio Meade Kuribreña.

Para el segundo será “Seguridad fronteriza y combate al crimen trasnacional” quien tomará primero la palabra será Andrés Manuel López Obrador y al final Ricardo Anaya. La mesa de diálogo la abrirá “El Bronco”.

Mientras que en la tercera parte “Derechos de los migrantes” será “El Bronco” quien lo abra y cierre. La mesa de diálogo la iniciará López Obrador.

Para el bloque final, con un minuto de tiempo para cada participante, el orden de participación será: Anaya, Meade, López Obrador y Rodríguez Calderón.

De acuerdo con el analista José Antonio Crespo Mendoza el formato del Segundo Debate Presidencial es más moderno y se acerca al modelo que se utiliza en países desarrollados.

“Es importante, le da más agilidad al debate, interés, permite la participación del público y no sólo de los conductores. Se parece más a los debates modernos de otros países”, dijo.

LA OPORTUNIDAD

Uno de los retos del Segundo Debate, dijeron analistas consultados por SinEmbargo, será ganar el pequeño porcentaje de votos que dejó Margarita Zavala Gómez del Campo con su salida.

“El debate estará circunscrito a tratar de ganar la simpatía de los electores que dejó huérfanos Margarita Zavala. La disputa entre el segundo y tercer lugar será clave, porque está a la expectativa un elector que decidirá seguir apoyando a Meade o buscar otras opciones encaminados a la última parte del proceso electoral”, dijo Salvador Mora Velázquez, politólogo de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Otra las incógnitas será ver la estrategia que tome López Obrador frente a sus contrincantes, quienes durante el primer debate arremetieron contra él, sin que el ex Jefe de Gobierno tuviera respuestas contendientes a los cuestionamientos en el momento.

Para los analistas durante el primer debate López Obrador le dejó “todo el escenario” a Ricardo Anaya Cortés, quien se dedicó a cuestionarlo. Incluso, indicó Ivonne Acuña Murillo, investigadora del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Iberoamericana (UIA), al tabasqueño se le vio “distraído”.

“Se espera que López Obrador conserve su ventaja. Desde mi punto de vista no basta con que haga lo del primer debate. Estuvo mal asesorado, dicen que llevaba 13 láminas y usó tres, eso lo distrajo. Me parece que tiene que ser más él en este Segundo Debate, no es un gran debatiente en los términos de Anaya, pero sabe manejarse bien. Lo vimos en Milenio, él manejó la entrevista de Tercer Grado. Tiene cualidades, muchas que puede usar en el debate”, explicó.

Anaya buscará destacar, agregó la académica, y Lopez Obrador “no se debe confiar” y exceder en su estrategia de no caer en provocaciones.

“Esta parte está bien, pero en el caso del debate no debe dejar pasar tantas acusaciones. Él tiene que decidir cuál va a contestar y cuál no. No va a llevarse todo el tiempo contentando acusaciones, pero sí ser más protagónico porque tiene recursos, es un gran comunicador político”, dijo.

Sin embargo, aunque López Obrador haga lo mismo que durante el primer debate, su intención del voto no será mermada, consideró José Antonio Crespo Mendoza, investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).

“Si hubiera una relación para él entre un mal desempeño del debate y los puntos, ya hubiera perdido puntos. Al electorado no le importa, van a votar por él y punto. Sepa o no sepa de los temas, ese electorado ya está con él”, dijo.

Pero el politólogo Salvador Mora consideró que hay una posibilidad de que el tabasqueño vaya tras el elector fluctuante y un voto de centro.