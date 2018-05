SEGURO POPULAR A partir de este mes, este programa abarcará los costos de nutrición y obesidad infantil - Noroeste

SERVICIOS MÉDICOS

SEGURO POPULAR A partir de este mes, este programa abarcará los costos de nutrición y obesidad infantil

La atención de los menores incluye atención especializada para el tratamiento de los menores

Claudia Beltrán

Desde hace como un mes la póliza del Seguro Popular abarca el programa para la Prevención y Tratamiento de la Obesidad Infantil que maneja el Hospital Pediátrico de Sinaloa.

Héctor Casanova Pérez, coordinador de la Clínica de Nutrición y Obesidad del hospital reitera que el programa será gratis para los beneficiarios del Seguro Popular.

Esto ayuda porque hay mucha gente que no acude a este tipo de programas porque no tiene dinero, o bien, no desea invertir en ello, continuó.

