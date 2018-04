'Si lo desapareces, no los entierres', la exigencia de los grupos de búsqueda en Sinaloa - Periódico Noroeste

DESAPARICIONES EN SINALOA

'Si lo desapareces, no los entierres', la exigencia de los grupos de búsqueda en Sinaloa

No quieren justicia, solo la oportunidad de poder encontrar los restos de sus hijos, privados de su libertad

Noroeste / Redacción

“Si desapareces a nuestros familiares no los entierres, no los tires en lugares donde no podamos encontrarlos”, así Patricia suplicó en un mensaje abierto, a cuatro años de que su hijo, de 21 años, fue víctima de desaparición forzada en Mazatlán.

Sus palabras son las de una madre desconsolada, una voz más en Sinaloa que quiere el regreso de los suyos.

