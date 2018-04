Si nos sacan de ahí, ¿a dónde vamos a ir?’ - Periódico Noroeste

Desplazados por la violencia acuden al Ayuntamiento en busca de apoyo

Si nos sacan de ahí, ¿a dónde vamos a ir?’

Sibely Cañedo

06/04/2018 | 04:06 AM

MAZATLÁN._ Para demandar su derecho a la vivienda y a los servicios básicos, personas que han sido desplazadas por la violencia acudieron al Ayuntamiento a solicitar una audiencia con el Alcalde interino, Joel Bouciéguez Lizárraga.

Es un grupo de entre 40 y 50 familias que habitan en la ampliación de Infonavit Los Sauces en la sindicatura de Villa Unión, en un predio del que se desconoce su estatus jurídico y donde han enfrentado constantes amenazas de desalojo.

En su representación acudieron la presidenta de la mesa directiva de los colonos, Angélica Jaso, y el activista Jesús Cacique Almaraz, integrante del Frente Amplio Mazatleco, a las oficinas de la Presidencia, donde fueron atendidos por el secretario, Guillermo Ferrer Luca.

El funcionario junto a la directora de Vivienda y Tenencia de la Tierra, Carmen Hernández, se comprometió a iniciar las gestiones para conocer la situación del terreno e iniciar la regularización.

Cacique Almaraz dijo que allí se han asentado personas que han huido de la sierra de Concordia por la violencia que se desató a mediados del año pasado, pero también han arribado desplazados y migrantes del estado de Guerrero, para trabajar en el campo, y personas que no tienen dónde vivir.

“Ellos están padeciendo por culpa del mismo gobierno, que no cumplió su obligación de dar seguridad, por tanto es el Estado el que debe darles una solución y es su obligación atenderlos”, declaró.

Angélica Jaso señaló que están muy preocupados por la cercanía de la temporada de lluvias, ya que las calles hacia la ampliación se vuelven intransitables, además de que no tienen agua ni luz, actualmente se sirven de tomas colectivas que son insuficientes.

“ Hay niños, hay ancianos, hay personas con muchas necesidades, si nos sacan de ahí, ¿a dónde vamos a ir? Estamos dispuestos a comprar aunque sea poco a poco, pero lo que queremos es la seguridad de una vivienda”, indicó.

Recordó que cuando se detonaron los hechos violentos en Concordia, los soldados dejaban a la gente en la plazuela “a la buena de Dios”.

Lamentó que en algunas dependencias, como en la de Registro Público de la Propiedad, les han negado información y los han discriminado.

“Como nos vemos humildes nos cierran las puertas, aun cuando se supone que son servidores públicos y viven del impuesto de los ciudadanos”, alegó.

Jesús Cacique agregó que en las oficinas del Registro Público les dijeron que sólo a los dueños de propiedades se les proporciona información, cuando esto no es verdad: “Es un trato discriminatorio, no se vale, no lo vamos a permitir”.

Por lo pronto, quedaron a la espera de que los funcionarios municipales cumplan con sus compromisos.