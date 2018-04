Si volviera a nacer, volvería a cantar: Santiago, paciente con hemofilia - Periódico Noroeste

Día Mundial de la Hemofilia

Si volviera a nacer, volvería a cantar: Santiago, paciente con hemofilia

Su nombre completo es Santiago Rendón. Él tiene 30 años y es un paciente con Hemofilia, una enfermedad hereditaria que sólo sucede en uno de cada 10 mil nacimientos en México

La vida de Santiago gira en torno a dos cosas: la hemofilia y el canto.

“Si naciera otra vez, naciera no estando enfermo, porque es una chinga, y más que nada para mis papás, porque son los que me han batallado toda la vida, los que me han navegado”, señaló.

