Sinaloenses y Loros estarían jugando la próxima campaña en el Ascenso MX - Noroeste

Sinaloenses y Loros estarían jugando la próxima campaña en el Ascenso MX

Tepatitlán consiguió el ascenso, pero el reglamento le daría su lugar al cuadro de Colima

Kevin Juárez

Al igual que Cafetaleros de Tapachula, que no podrá ascender a la Liga MX por no estar certificado, Club Tepatitlán de Morelos no subirá al Ascenso MX.

Club Tepatitlán de Morelos empató 2-2 en el global con Loros de la Universidad de Colima, pero el cuadro de Jalisco se proclamó campeón en penaltis de la final de Ascenso 2017-2018 en la Liga Premier.

Al no contar con la certificación de la Federación Mexicana de Futbol, el campeón tendrá que otorgar su ascenso al subcampeón Loros de Colima, equipo que esta temporada contó en sus filas con seis futbolistas sinaloenses.

El reglamento le estaría dando el ascenso a Loros de Colima, pero aún no hay una decisión oficial por parte de la Liga Premier ni de la Femexfut.

“Cuando el Club Campeón de la Temporada no acredite el debido cumplimiento de los requisitos establecidos en el Artículo 6 y 7 del presente Reglamento, el derecho de ascenso le corresponderá al Club que sí cumpla con lo mencionado, bajo los siguientes criterios”, se lee en el reglamento.

“56.1 En primera instancia y en caso de existir, considerando la excepción de la fracción 46.2 del presente Reglamento, le corresponderá al Subcampeón de la Temporada. 56.2 En segunda instancia le corresponderá al Club mejor posicionado dentro de los primeros 8 lugares de la Tabla General de Cocientes de la Temporada de SERIE A”, finaliza el artículo 56 del reglamento.

Tepatitlán de Morelos, campeón del Apertura 2017 de la Serie A, disputa sus partidos en el Estadio Gregorio “Tepa” Gómez, inmueble que no cuenta con el aforo mínimo para jugar en el Ascenso MX.

Loros de Colima sí cuenta con la certificación de jugar en el Ascenso MX, ya que militó en la liga de plata en la Temporada 2016-2017.