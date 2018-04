Sindicalizan a hermano de Alcaldesa de Escuinapa - Periódico Noroeste

Sindicalizan a hermano de Alcaldesa de Escuinapa

La plaza le llega, aseguran, en agradecimiento a su papá, funcionario de la Jumapae que murió en diciembre pasado por un ataque de abejas

Leopoldo Lerma

ESCUINAPA._ Un hermano de la Presidenta Municipal de Escuinapa e hijo del ex gerente de la Jumapae, fue sindicalizado en esta dependencia com agradecimiento al ex funconario fallecido en diciembre pasado, durante un ataque de abajas.

Se trata de David Tiberio Oceguera Burques.

