Sobresale ex reina del Carnaval de Mazatlán con su voz - Noroeste

CONCURSO INTERNACIONAL DE CANTO SINALOA 2018

Sobresale ex reina del Carnaval de Mazatlán con su voz

Karla Álvarez gana el tercer lugar de la décima edición de este evento; Mariana Sofía Rodríguez y Lucía Yamel Domínguez obtienen el primer sitio

Leopoldo Medina

Por una sobresaliente interpretación, la mazatleca belcantista Karla Álvarez Centeno, obtuvo el tercer lugar en la décima edición del Concurso Internacional de Canto Sinaloa 2018.

Quien también fue reina del Carnaval Internacional de Mazatlán en 2012, recibió además el Premio del Sistema DIF Sinaloa por 72 mil pesos, el cual se repartió a partes iguales con la soprano Lucía Yamel Domínguez Ortiz de Ciudad de México; así como el Premio Amigos de la Opera A.C., por 2 mil dólares, y el que otorga CACS/Sonfonic,consistente en tres grabaciones de estudio profesional.

“Estoy feliz, muy emocionada, contenta, porque esta edición superó mis expectativas, y yo con el simple hecho de haber estado aquí ya me sentía ganadora”, expresó la mazatleca.

La soprano de 26 años compartió también que es importante que los jóvenes cantantes se mantengan siempre activos y vigentes participando en los concursos para probarse y mejorar cada año.

“Para mí es un gran honor haber obtenido el tercer lugar, el cual se lo dedico a mi mamá porque siempre ha estado al pie del cañón conmigo y por ser mi fan número uno”.

Los premios del primer lugar fueron para Mariana Sofía García, de Torreón, Coahuila y para Lucía Yamel Domínguez de la Ciudad de México; el segundo lugar fue para la belcantista soprano Rosa María Dávila, de Magdalena de Kino, Sonora.

En una competencia donde predominó la presencia femenina con 14 participantes y sólo cinco hombres, la música de la Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes los acompañó, bajo la dirección del Maestro Enrique Patrón de Rueda.

Para esta décima edición, el jurado calificador estuvo conformado por Jaime Luis Lobera, director del Teatro del Bicentenario Roberto Placencia; David Bennett, Director General de la Ópera de San Diego; Ricardo Marco González, Presidente del Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León. También participaron como jurado Alonso Escalante Mendiola, maestro en gestión cultural por la Universidad de Girona y la Universidad de Cataluña, y Christian Gohmer, exdirector artístico de la Orquesta Filarmónica de Sonora y fundador de la Camerata de Música Contemporánea Tempus Fugit.

El Premio del Público se adjudicó por votación de los asistentes, a la mezzosoprano Estefanía Cano Félix, de Culiacán, el jurado decidió declarar desierto el Premio a la Revelación Juvenil, y en su lugar otorgó dos premios especiales por 13 mil 500 pesos cada uno a María de los Ángeles Caballero, de Mazatlán y Ana Rosalía Ramos Santa Cruz, de la ciudad de México.

El premio al Primer lugar consta de 90 mil pesos, diploma y un contrato para actuar en una presentación escénica o concierto en el Teatro Pablo de Villavicencio, u otra sede que determine el Comité Organizador; al segundo lugar, le corresponden 72 mil pesos y diploma, y al tercer lugar, 54 mil pesos y diploma. El Premio a la Revelación Juvenil y el Premio del Público, están dotados de 27 mil pesos y diplomas.

PREMIOS ALTERNOS

Premio Coppel (al primer lugar en la voz contraria al ganador), por 5 mil dólares, fue para la mezzosoprano María Sofia García Rodríguez, de Torreón, Coahuila.

Premio del Sistema DIF Sinaloa por 72 mil pesos, se repartió a partes iguales entre Karla Álvarez Centeno y Lucía Yamel Domínguez Ortiz.

Premio Bellas Artes, consistente en la participación en una producción de la Ópera de Bellas Artes, fue para Lucía Yamel Domínguez Ortiz.

El Premio Antonio Haas de El Colegio Sinaloa (por 75 mil pesos), se dividió entre María de Jesús Herrada López, de Zapopan, Jalisco, y Estefanía Cano Félix.

Premio SAS - Enrique Patrón de Rueda, para participar en dos producciones de la Sociedad Artística Sinaloense, fue para la soprano Arisbé de la Barrera Ramírez, de Los Mochis.

Premio Impulso-UNAM, por una producción dentro del Festival Impulso de la UNAM en verano de 2018, fue para el bajo José Miguel Valenzuela Cárdenas, de Torreón, Coahuila. -Premio Pepita Serrano – SIVAM por 25 mil pesos al tenor más destacado correspondió al tenor Fabián Alonso Sicairos León, de Culiacán, Sinaloa.

Premio San Miguel Institute of Bel Canto, dos becas por 54 mil pesos para estudiar en sus instalaciones, fue para la soprano Brenda Yunuet Lagunas Muñoz, de Zacatecas, y para el barítono Leo Fernando Rodríguez Flores, de Puebla.

Premio Amigos de la Opera A.C., por 2 mil dólares, lo ganó Karla Álvarez Centeno.

Premio CACS/Sonfonic, consistente en tres grabaciones de estudio profesional, fue para Karla Álvarez Centeno y Fabián Alonso Sicairos León.

Premio del Coro Guillermo Sarabia por 20 mil pesos le tocó a José Miguel Valenzuela Cárdenas.

Premio de la Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma de Chihuahua, para participar en una producción de la Orquesta, fue para Lucía Yamel Domínguez Ortiz.

Premio de la Orquesta Sinfónica del Instituto Politécnico Nacional para participar en una producción, fue para Mariana Sofía García Rodríguez.

Premio Mazatlán (del Instituto Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán), por una beca por 30 mil pesos al año, lo ganó José Miguel Valenzuela Cárdenas.

Premio EvenMex, por 20 mil pesos, lo ganó Vanessa Elena Jara Robles, de Guadalajara.

Premio del Instituto Municipal de Cultura Culiacán, por 20 mil pesos, se adjudicó a la soprano Tania Cecilia Solís Bautista, de Xalapa, Veracruz.

Premio del Ayuntamiento de Salvador Alvarado, por 15 mil pesos, fuera para la soprano Emilda M. Alejandra Flores García, de Guatemala.

SUPERÓ EXPECTATIVAS: PATRÓN DE RUEDA

Concluido el evento, el maestro Enrrique Patrón de Rueda comentó que como cada año, el concurso se vuelve mejor, sobre todo por el crecimiento de nuevos talentos que surgen, lo que vuelve un reto este concurso, con el compromiso de que cada edición sea mucho mejor para los jóvenes participantes.

“Estoy triste porque no vino el gobernador, ni el secretario de educación pública, porque este es un evento de gran magnitud a nivel latinoamérica y no tener la presencia de ellos es muy triste, a mi me desanima much, pero bueno, la cosa es que se hace el evento con cada vez con mejor calidad, la gente del mundo lo busca, y estoy encantado de hacerlo”, expresó Patrón de Rueda.

El maestro mostró sorprendido por la gran convocatoria que tuvo esta décima edición, con más de 128 inscritos para el concurso y 80 para el curso de preparación operística.

“Ojalá el gobierno nos siga apoyando, pero no sólo con dinero, sino con su presencia, con su emoción, porque esto es muy emocionante, ver 128 jóvenes, algunos de ellos de 15 años edad cantando ópera, para mi es una imagen muy fuerte para México; esta edición me dejó agotado, pero muy contento”, destacó el maestro.

LA CLAUSURA

Al clausurar las actividades del Concurso, Papik Ramírez Bernal, director general del ISIC, comentó que con este prestigioso concurso de múltiples premios, se trata de estimular el bel canto en las nuevas generaciones y de proyectar carreras dentro de esta disciplina, ya que México se ha convertido en un exportador de talentosos vocalistas juveniles al mundo.

“En esta edición se inscribieron 103 concursantes, con 99 cantantes de México, procedentes de 20 estados de la República, y con cuatro artistas de otras naciones: Colombia, Guatemala, Puerto Rico y los Estados Unidos, de los cuales se seleccionó a 19 para la Gran Final”, Dijo Papik Ramírez.