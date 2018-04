Sorprende a Marina Mercante ofrecimiento de votos para AMLO - Periódico Noroeste

Elecciones 2018

Sorprende a Marina Mercante ofrecimiento de votos para AMLO

¿Quién es el marino mercante que el viernes ofreció 3 millones de votos para López Obrador? No está tan claro

MÉXICO (Sinembargo.MX)._ José Francisco Mendoza Sauceda, el marino mercante que anunció el viernes en conferencia de prensa un convenio a través del cual todos los marinos mercantes se comprometieron a votar por Andrés Manuel López Obrador, candidato de la coalición “Juntos haremos historia”, es el mismo que se registró en diciembre de 2017 como precandidato del partido Movimiento Regeneración Nacional a la Presidencia de la República para disputarle al tabasqueño la candidatura.

Mendoza Sauceda, quien aseguró que serán unos 3 millones 200 mil votos los que los marinos mercantes garantizan al candidato presidencial para este 1 de julio, se registró el 12 de diciembre en las oficinas del Comité Ejecutivo Nacional de Morena en la Ciudad de México.

El viernes la Dirección General de Marina Mercante emitió un tuit a través de su cuenta @DGMM_SCT para dar a conocer que Francisco Mendoza fue separado de su cargo desde marzo de 2016.

“La Dirección General de Marina Mercante @DGMM_SCT informa que el Sr. Francisco Mendoza Sauceda fue separado de su cargo desde el 16 de marzo de 2016, por ello, lo que declare es a título estrictamente personal y no a nombre de la Marina Mercante”, dice el tuit.

Desconocen el convenio

Uno de los capitanes de la Marina Mercante que han trabajado desde hace meses una iniciativa de ley para crear la Secretaría de Mar y Tribunales Marítimos con Alejandro Encinas Rodríguez, Senador de la República, y Cuitláhuac García Jiménez, candidato a la gubernatura de Veracruz por el partido Morena, dijo en entrevista con SinEmbargo que desconoce el convenio que presentó el viernes un grupo de marinos a través del cual se comprometen a votar por Andrés Manuel López Obrador y por todos los candidatos de su partido.

“Yo soy Marino Mercante y no firmé ese convenio. Yo como ciudadano mexicano no participo en ese movimiento, el voto es libre y secreto, y desconozco por qué se manifiestan de esa forma. Yo le puedo hablar por mí y mis compañeros que me han acompañado en la lucha por esta iniciativa”, dijo el capitán Óscar Cortés Estévez.

El capitán agregó: “Me gustaría ver a 3 millones de marinos mercantes, ojalá algún día se junten. Nosotros para formular la iniciativa de ley analizamos la población de las áreas costeras y dentro de los puertos más importantes ubicados en 17 estados del país suman alrededor de 4 millones de mexicanos, de todos los sectores, entre mujeres, hombres y niños”.

García Jiménez no conoce al marino de la conferencia

SinEmbargo buscó a Cuitláhuac García Jiménez, candidato de la coalición “Juntos haremos historia” a la gubernatura de Veracruz, quien confirmó que sí conoce al capital Óscar Cortés, con quien ha trabajado el tema de la iniciativa de ley.

En un principio el candidato a la gubernatura de Morena creyó que era Óscar quien había dado a conocer el apoyo de los marinos mercantes a López Obrador y se extrañó cuando se le informó que el capitán dijo no conocer a los marinos que ofrecieron la conferencia de prensa.

“¿Óscar dice que no los conoce? Yo pensé que él era quien salía en el video”, dijo.

García Jiménez aseguró no reconocer el nombre del marino mercante José Francisco Mendoza, aunque aclaró que se ha reunido con unos 200 marinos mercantes en foros en Veracruz y sería difícil para él reconocerlos a todos.

“Yo he tenido diálogo con todos, en especial con el capitán Óscar, pero no sabía que eran otros. Pero son varios ellos, son muchos y todos tienen interés de que se actúe, quizás por eso ellos hablaron de una Secretaría Mercante y no de una Secretaría de Mar como propone Óscar”, dijo.

Ofrece 3 millones de votos a AMLO

El viernes José Francisco Mendoza, quien dijo ser capitán de altura y coordinador nacional de proyectos portuarios de la Marina Mercante, aseguró en una rueda de prensa en Veracruz que todas las personas adscritas a su corporación acordaron votar por Andrés Manuel López Obrador, candidato de la coalición “Juntos Haremos Historia”.

Durante una conferencia de prensa desde Veracruz informaron que no sólo votarán por Andrés Manuel, sino también por todos los candidatos a un puesto de elección popular de Morena.

“Este acuerdo indica que todos los marinos mercantes mexicanos estamos listos para votar y hacer ganar a Andrés Manuel López Obrador para la Presidencia de la República y a todos los candidatos de Morena a lo largo y ancho de todo el territorio nacional”, dijo quien se identificó como José Francisco Mendoza.

El marino afirmó que entre marinos mercantes y egresados de escuelas náuticas, tripulaciones, familiares, personas que se dedican al ramo marítimo, empresarios, empleados directos e indirectos del ramo aseguraban unos 3 millones 200 mil votos en todo el país para López Obrador a cambio de que el candidato, de llegar a la Presidencia de la República, cree una Secretaría Mercante independiente de la Marina Nacional.