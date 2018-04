Sorprendida Rebecca de Alba por revelaciones sobre Luis Miguel - Periódico Noroeste

Sorprendida Rebecca de Alba por revelaciones sobre Luis Miguel

La conductora está impactada por el maltrato del que fue objeto el cantante por parte de su padre, Luis Rey

Noroeste / Redacción

28/04/2018 | 12:01 AM

Tras el estreno del primer capítulo de la serie de Luis Miguel, Rebecca de Alba, quien es amiga del cantante, se quedó impactada al conocer el maltrato del cual fue objeto por parte de su padre Luis Rey.

“Tenía que hacer pausa y regresar un momento porque yo decía ‘¡qué fuerte! ¡Qué fuerte!’”, mencionó De Alba, de acuerdo a peopleenespanol.com.

“Conocí a su papá (Luis Rey) cuando empecé a trabajar con Raúl Velasco en Siempre en Domingo. No lo conocí de ‘hola ¿cómo está?’ Y sentarnos a hablar, pero sí de entrar y salir siempre con un mal carácter y furioso”.

La conductora reconoce que como mentor Luis Rey fue muy bueno y le dio a su hijo las bases para ser dedicado y comprometido con su carrera; sin embargo, no sabía que hubiera sido un padre capaz de las cosas que retrata la bioserie.

“Sinceramente, fue un padre muy exigente. Creo que Luis Miguel aprendió una gran experiencia, como él lo dijo en una entrevista que le hice, no es ningún secreto. ‘Mi padre me enseñó una gran disciplina, lo aprendí; pero no fue un buen padre’”, agregó.