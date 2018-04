‘Soy papá de una bebita’: Julión Álvarez - Periódico Noroeste

Farándula

‘Soy papá de una bebita’: Julión Álvarez

‘El Rey de la Taquilla’ reveló con una gran sonrisa que su primogénita se llama María Isabel

Claudia Peralta

Su sonrisa contagia, pero la que mostró al revelar que ya es papá superó todas. El cantante Julión Álvarez dio a conocer una buena noticia: tienen una hija.

La felicidad que está viviendo en estos momentos el llamado "Rey de la Taquilla" no la cambia por nada, pues de siete años de matrimonio.

A través de un video, el chiapaneco dio la noticia a sus miles de fans de una forma original, ya que pasó hasta la habitación de su primogénita, donde se le puede apreciar dormida, e incluso hasta estornudó.

"Esta noticia quiero compartirla con todos ustedes, que soy papá de una bebita..., este que es su cuarto y aquí esta dormidita... En otra chancita si Dios lo permite les subo una fotito?? comentó en el video realizado en vivo a través de sus rede sociales la noche del martes.

"Es mi primera hija y se llama María Isabel, gracias a la gente que me ha querido... me nació oiga, vengo llegando de mi pueblo y vengo llegando a mi casa, su casa, me emocioné. Y aunque he mantenido esto muy tranquilito, gracias por permitirme llevar mi vida de esa manera; llego y siento emoción y sé que hay muchos amigos que quizá digan: oye 'Julio, por qué no avisas'. ¡Soy papá y me da un gusto bien bonito y bien grande podérselos compartírselos a todos ustedes...".

Trascendió que María Isabel Álvarez Fernández nació el 11 de abril, fecha del onomástico del chiapaneco, sin embargo no hay más detalles de la pequeña.

Le gana la emoción al nuevo papá

Julio César Montelongo, nombre de pila del artista, se disculpó por lo poco presentable que estaba al darles esta noticia, pues estaba sudado y con playera sucia, pues venía llegando de su rancho.

"Buenas noches a toda la gente que está ahí conectada, pendiente de las trasmisiones, acabo de llegar de mi pueblo, y siento una emoción bonita y quiero compartirla con mucha gente que me quiere, que quiere a Julio César, que apoya a Julión, que a confiado y creído en nosotros durante tanto tiempo y sinceramente es algo que les agradezco oiga", comentó Julión al inició del video.

"Sé que mi vida personal la he manejado muy privada, agradezco a todos los medios y a mucha gente que me ha permitido manejarlo de esa manera, y a todos ellos que han permitido llevar mi vida de esta manera se lo agradezco de corazón, infinitamente porque es un medio que está difícil y sabemos que ha habido mucho ruido".

SU BODA

-Julión Álvarez se casó en abril de 2011 con Nathaly Fernández en una boda íntima en la Parroquia de Tesistán, Jalisco, rodeados de familiares y amigos cercanos.

-En cuanto a su vida privada la ha guardado fuera de los reflectores, hasta este momento que la emoción le ganó y lo compartió con sus fans en las redes sociales.