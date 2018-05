Starbucks proyecta la venta de alcohol en México - Periódico Noroeste

Starbucks proyecta la venta de alcohol en México

La cadena de cafeterías prevé una inversión de 800 millones de pesos entre 2017 y 2018 en México, con la que se generarán mil 209 empleos

Noroeste / Redacción

02/05/2018 | 12:55 AM

Así como lo hizo en Estados Unidos, la cadena de cafeterías Starbucks, que en México opera Alsea, podría vender alcohol en las sucursales dentro del mercado nacional, anunció en entrevista para Forbes, Christian Gurria, director general de Starbucks México, en el marco de la inauguración de su primera tienda Reserve Bar en el país.

“En lo que respecta a México en el tema de bebidas alcohólicas, no descartamos nada. No tenemos visibilidad de si lo haremos este año o el próximo, sin embargo, no se descarta nada. Hay otros factores que hacen que se acelere o se atrase”.

