Sting se apropia de la música jamaiquina - Periódico Noroeste

Sting se apropia de la música jamaiquina

En su nuevo álbum, el músico cuenta con la colaboración de Shaggy

Noroeste / Redacción

Envuelto en la polémica, el músico británico Sting lanzará su nuevo material discográfico titulado 44/876, llamado así por ser los códigos de país de Inglaterra y Jamaica, respectivamente, publicó cronica.com.mx.

El álbum cuenta con la colaboración del jamaiquino Shaggy y contiene toda la vibra del reggae.

En un principio se creía que la colaboración entre ambos artistas sería solo para una canción o para un espectáculo pero, sorprendentemente, resultó ser un disco completo dedicado al rito jamaiquino, hecho que colocó al ex líder de la banda inglesa The Police bajo la crítica, la cual calificó al material como una “apropiación cultural”.

“Para mí, el reggae es algo que respeto, valoro y me tomo en serio. Es algo de lo que he aprendido. Le debo mucho a la comunidad reggae. Mi mentor espiritual-musical era Bob Marley, a quien conocí, realmente siento que estoy haciendo algo que siento auténtico”, aseguró Gordon Matthew Thomas Sumner, nombre real del compositor inglés.

Se podría decir que el bajista ha estado influenciado por el reggae desde el lanzamiento de Roxanne, primer sencillo de The Police, hace 40 años.

Además no se puede ignorar la relación histórica que tienen Jamaica e Inglaterra, no solo en cuanto al colonialismo inglés, sino la relación e impacto que tiene el reggae en Gran Bretaña. Inclusive el segundo álbum de The Police, Regatta de Blanc, podría ser más o menos traducido como reggae blanco, según el portal Ultimate Classic Rock.

DISCO

- '44/876' de Sting y Shaggy, del cual ya se pudieron apreciar los temas “Don’t make me wait” y “Waiting for the break of day”, estará disponible al público a partir de este viernes.

- El dueto se formó recientemente cuando se le pidió al Sting que cantara un coro para el músico jamaiquino, hecho que resultó en una comunión natural, un disco completo y una gira para este año, donde compartirán el escenario.

- Ambos participarán en un concierto con motivo del cumpleaños número 92 de la reina Isabel II, que se celebrará el sábado, en el Royal Albert Hall.

- “44/876”, “Morning is coming”, “Gotta get back my baby”, “Just one lifetime”, “22ndstreet”, “Dreaming in the U.S.A.”, “Crooked tree”, To love and be loved”, “Sad trombone” y “Night shift”, son los temas que completan el álbum 15 del cantante británico y 11 del artista jamaiquino.

PARA SABER

Mientras se decide si Sting es culpable o no de apropiación cultural, el músico se suma a una larga lista de acusados por este término, justo como le pasó a Bruno Mars, quien se vio atrapado en un acalorado debate sobre la apropiación cultural, luego de que un activista acusara al músico de ser un buitre cultural que se beneficiaba de la música negra tradicional.