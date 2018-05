Su luz por las mañanas - Noroeste

Día de las Madres

Su luz por las mañanas

María Ávila Pérez saca adelante a su hijo con parálisis cerebral con paciencia y valentía, apoyada por sus estudios en fisioterapia

Marisela González

Mazatlán._La sonrisa de su hijo, Miguel Canek, es la luz que ilumina cada mañana a María Ávila Pérez.

Despertar, voltearlo a ver y ver esa calidez en su rostro es lo que la motiva cada día a seguir en la lucha por sacarlo adelante.

María es madre de dos hijos, José Guillermo, de 40 años, y Miguel Canek, de 34 años, quien a unos meses de que nació se le detectó una enfermedad: parálisis cerebral.

Ser madre es lo más maravilloso que le ha pasado, pero el ser madre de una persona con una discapacidad es algo para lo que no estaba preparada, pero que ha afrontado con gran amor y paciencia.

Valentía y fortaleza es lo que caracteriza a María, quien actualmente es presidenta del Patronato de la Asociación Manos Amigas por la Discapacidad.

“Hace 34 años tuve a Miguel Canek, en el Seguro Social, tuve un niño sano, nunca me dijeron que tenía un problema; a los cuatro meses, aproximadamente, empezamos a notar que tenía un problemita, no se sentaba, no tenía control del cuello y varias cosas, fue ahí cuando nos dio el signo de alerta”, explica María.

“Empezamos a buscar, y al final del camino, al año y medio, descubrimos que tenía un daño neurológico irreversible”.

Su mente, por momentos, dice que no comprendió ese hecho, el cual tuvo que enfrentar sola.

“Canek estuvo con medicamento por mucho tiempo, fue duro, fue difícil y sola, porque ya me había separado de mi esposo, y te preguntas, ¿qué hacer?, y tu mente te dice, tienes que salir adelante, tienes que luchar por tus hijos, y empieza esa lucha constante, en buscar la rehabilitación, en buscar que el médico te diga que tu hijo se va a poner bien y eso, obviamente, nunca llega, y seguimos luchando mucho por sacarlo adelante”, comenta.

Tal fue su amor incondicional por su hijo, que se mudó a la Ciudad de México y estudió fisioterapia.

“Me puse a estudiar para ser terapeuta físico, fue así como llegué a la Ciudad de México, ahí estudié y lo estuve atendiendo por muchos años, vivimos allá alrededor de 8 años, estuvimos en varios centros médicos y avanzó lo que pudo, porque en aquellos años no había tantas asociaciones ni lugares que se dedicaran a eso”.

En la búsqueda de encontrarle alternativas de vida a su hijo, cuando el cumplió sus 21 años, nació Manos Amigas por la Discapacidad.

“Al tiempo nos regresamos a Mazatlán y seguimos en la búsqueda de encontrarle alternativas de vida a mi hijo, lo llevamos a Padres y Compadres, estuvimos bastante tiempo, ya después, Canek creció y cumplió 21 años, ya era un adulto, era necesario buscarle otra alternativa y fue así como llegamos al CAM 25 y ahí empieza a socializar”.

Fue el hecho de querer socializar con los demás que motivó a un grupo de mamás para formar la asociación, ellas se dieron a la tarea de buscar un espacio de reunión y esparcimiento como una alternativa para sus hijos, sueño que hoy en día es una realidad, con la creación del centro donde se realizan actividades específicas, orientadas a las necesidades para desarrollar las habilidades y capacidades de los alumnos.

“Entender a mi hijo fue difícil, pero una como mujer te templa la vida y tú dices, tengo que salir adelante, no me puedo quedar encerrada en mi casa llorando mi desgracia y a ver de dónde me cae el cinco para comer, tienes que seguir luchando por la vida, es pesado porque tienes que levanterte.

“Mi hijo me hizo fortalecerme como mujer, muchísimo, él me motiva, me levanta, desde que nació cuando yo despierto y le doy los buenos días, me responde con una sonrisa, y le digo: ‘mira, Miguel Canek, aquí estamos, un día más de lucha, un día más por la vida y a seguir adelante, y nos reímos”.

HIJOS

José Guillermo y Miguel Canek Ramírez Ávila