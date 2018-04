Sueña Dánika María con ser maestra de arte - Periódico Noroeste

ARTE

Sueña Dánika María con ser maestra de arte

Desde modelar barro hasta crear su propio cuento aprende a plasmar en el taller de arte

Leopoldo Medina

A sus siete años de edad, Dánika María López Hach está convencida de que cuando sea grande será maestra de arte para enseñar a otros niños a pintar y modelar barro. Ella fue una de las participantes en el tradicional Taller de Arte Infantil que realiza cada año el Museo de Arte de Sinaloa.

“Esta es la segunda vez que vengo a este taller porque me gusta hacer muchas manualidades, pero no las puedo hacer solita, además convivo con gente y hago cosas que me gustan, como ranas que saltan, libros y muchas cosas más”, dijo la pequeña.

Actualmente Dánika cursa el segundo año de primaria, y dijo que cuando sea grande ella quiere se como su maestra Cynthia, para enseñar a otros niños a pintar.

Muy emocionada habló de todo lo que hizo en el taller, desde pintar con popotes, hacer una casa de barro, hasta crear su propio cuento creando personajes salidos de su imaginación.

“Yo hice una casa en el bosque y un conejo, en el cuento el conejo se va de vacaciones y una tormenta de colores bañaba la casa. Algo que me gustó mucho fue cuando pintamos un pedazo de manta, le pusimos pegamento y juntamos todos trabajos para ponerlos juntos”, contó Dánika.

Dijo que le gustaría también ser una gran artista plástica como los que vio en el museo, para poner también ahí sus trabajos para que la gente los vea, por lo que desea seguir aprendiendo más, dejando claro que el próximo año también vendrá al taller.

“Yo ya tengo una carpeta llena de dibujos, pero no hago personajes, sólo pongo pintura de un lado y pintura del otro y se va haciendo una mezcla muy bonita”, dijo.

A sus siete años no conoce a muchos artistas, pero dijo que le gusta mucho Picasso de quien sabe que pintaba a personas mezcladas.

“Hay una obra de él que me pareció muy extraña, pero bonita, de una mujer que lloraba que la encontró en la calle y la dibujó en colores azules”, recordó.

Feliz con su diploma y trabajos, la pequeña Dánika acompañada de su mamá dijo que seguirá pintando en su casa, ya que su abuela le regaló un caballete donde puede colocar hojas para estar dibujando.

Crean ciudadanos más sensibles

Cynthia Beatriz Ríos, maestra de arte en el taller, destacó que es importante acercar a los niños al arte, ya que ellos serán futuros espectadores del museo, además que con estos talleres se pueden formar ciudadanos más sensibles, inteligentes, comunicativos, creativos.

“Todos los niños tienen buena disponibilidad, y es la niñez una etapa crucial donde son más receptivos a aprender, apreciar, y vivir el arte a través de actividades divertidas, pero con aprendizaje”, señaló la maestra.