Sugiere Cuén que por orden de AMLO integrantes de Morena están difamando a la UAS y al PAS - Periódico Noroeste

Elecciones 2018

Sugiere Cuén que por orden de AMLO integrantes de Morena están difamando a la UAS y al PAS

Antonio Olazábal

Héctor Melesio Cuén Ojeda Sugirió que por orden de Andrés Manuel López Obrador integrantes de Morena están difamando a la Universidad Autónoma de Sinaloa y al Partido Sinaloense al aseverar que los colores de la entrada a Ciudad Universitaria se cambiaron del mismo color que el logo de campaña que tiene la coalición electoral Por México al Frente integrada por el PAN-PRD-MC-PAS.

Hoy Jesús Rendón Sánchez, Diputado Local por Morena, acusó a la Universidad Autónoma de Sinaloa de hacer propaganda electoral al Partido Sinaloense pintando la entrada de CU del mismo color del logo de la Coalición Por México al Frente.

"Tiene que ver con la mal habida utilización de jóvenes estudiantes pertenecientes a la máxima casa de estudios de nuestro Estado, que están realizando voluntariamente a fuerza, a cambio de mejores calificaciones, campaña a favor de la coalición integrada por el Partido Acción Nacional, Movimiento Ciudadano y de la Revolución Democrática, y con el apoyo del Partido Sinaloense", acusó el diputado morenista.

Cuén Ojeda desestimó las acusaciones y descalificó al Diputado Local. Además sugirió que este ataque mediático posiblemente sea orquestado por Andrés Manuel López Obrador, Candidato a la Presidencia de la República por la coalición MORENA-PT-PES.

"No me imagino una situación de esa naturaleza, yo creo que es gente maleficiente, hoy estuvieron en el Congreso del Estado algunos diputados que de repente exhiben fotografías donde tienen ak-47, significa que a veces echan bala de plomo y a veces bala mediáticas como el día de hoy...respeto a los contendientes, si esa es una orden de Andrés Manuel López Obrador, pues entonces ya sabemos quienes son ellos", afirmó.

"Hay un miedo terrible, porque yo lo único que hago es trabajar y cuando ellos difaman como lo están haciendo el día de hoy y cuando le pegan a una institución que es de los sinaloenses eso es lo que no se vale, sin embargo qué podemos esperar de esa gente, creo que esa es la directriz que tiene ese movimiento encabezado por Andrés Manuel López Obrador", acusó.

Además llamó a sus contrincantes en la elección a atacarlo a él, y no a la Universidad Autónoma de Sinaloa.

"No se vale este tipo de situaciones, si tienen algún problema pues aquí estoy, que vengan directamente o si tienen miedo entrarle a la contienda como lo estamos haciendo nosotros que es una contienda de manera muy cercana a la gente, donde la verdad estamos haciendo un trabajo de tierra muy impresionante", afirmó.

En abril del 2018, Cuén Ojeda confesó que le llamaba la atención el trabajo de Andrés Manuel López Obrador, cosa que aún no ha cambiado, sin embargo pidió separar una cosa de otra.

-¿Ya no le llama el trabajo de Andrés Manuel López Obrador como lo había dicho antes?

"Yo nunca había hablado mal de él, pero seguramente esa es la instrucción que tiene la gente, cuando van perdiendo alguna entidad federativa, son las directrices que ellos siguen", mencionó.

A mí me llama el proyecto de Nación, una cosa es Juan Domínguez y otra cosa es no me friegues con esto que están haciendo ellos, desde luego, yo siempre digo lo que pienso y la verdad que he comentado que esta lucha que existe a nivel Nacional, la moneda está en el aire, nunca descalifico a nadie... pero de repente mandan gente a que nos difame a nosotros, bienvenida la difamación, nosotros no tenemos miedo a una situación de esa naturaleza", explicó.