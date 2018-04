Surgen unidades pirata en Escuinapa y Rosario por crisis en el campo: delegado - Periódico Noroeste

SUR

Surgen unidades pirata en Escuinapa y Rosario por crisis en el campo: delegado

En estos casos es más difícil detectarlas porque los mismos productores les indican brechas o caminos para llegar a los predios a trabajar, dice

Carolina Tiznado

ESCUINAPA._ La crisis en el campo ante la caída de precios en las hortalizas originó que más productores hicieran uso de unidades piratas, manifestó el Delegado de Vialidad y Transportes, Juan Manuel Ulloa Moreno.

“Nosotros estamos haciendo nuestro trabajo, pero observamos que muchos productores decidieron hacer uso de unidades piratas, que así se le denominan a pick up u otro tipo de vehículos que no son para uso de traslado de personal, no había dinero”, dijo.

Manifestó que ya están en temporada baja en lo que respecta al traslado de personal al campo, ya no hay siembras ni cosechas como en meses pasados, por lo que probablemente haya alrededor de 40 unidades “piratas” o camionetas utilizándose.

En estos casos es más difícil detectarlas porque los mismos productores les indican brechas o caminos para llegar a los predios a trabajar, lugares donde a veces no hay la vigilancia suficiente, señaló.

“Los camiones concesionados tienen una tarifa, son de mil 500 a mil 600 diarios, un camión pirata no cobra y lleva a los trabajadores, de éstos hacen uso los productores que no tienen el recurso y están enfrentando pérdidas”, dijo.

Son alrededor de 170 camiones de concesionarios que trabajan durante la temporada entre el Rosario y Escuinapa en temporada alta, mientras que las unidades que no cuentan con los documentos son alrededor de 120 en temporada alta.

Durante este mes empieza a decrecer el trabajo en el campo, manifestó, la gente empieza a regresarse a sus lugares de origen, al sur del país o se mueven a otros sitios que se está trabajando en el campo.

Por lo que estas unidades irregulares dejan de circular, a fines de marzo se calculaba que había alrededor de 40 unidades de este tipo que estaban trabajando, a estas sí se les detiene y se solicitan pólizas de seguro y otros permisos, cuando se les observa.

Pero el problema que enfrentaron este año es que debido a la crisis de precios en hortalizas, los pequeños productores tenían que hacer uso de estas y ellos mismos los protegían pues no tenían para pagar un flete a unidades vehiculares autorizadas, puntualizó.