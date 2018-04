Tanto Meade como AMLO y Anaya usan la Reforma Educativa para allegarse votos, dicen analistas - Periódico Noroeste

Tanto Meade como AMLO y Anaya usan la Reforma Educativa para allegarse votos, dicen analistas

Especialistas entrevistados expusieron que ningún aspirante está abordando el tema con la profundidad necesaria ante la situación de rezago, sino que lo emplea como un botín político para un voto clave: el del magisterio

Ciudad de México, 19 de abril (SinEmbargo).– De los cinco candidatos a la Presidencia de México, cuatro están a favor de revisar y continuar con la Reforma Educativa, y sólo Andrés Manuel López Obrador, de la coalición “Juntos haremos historia”, se ha pronunciado por cancelarla, aunque sus asesores lo matizan. Especialistas entrevistados expusieron que ningún aspirante está abordando el tema con la profundidad necesaria ante la situación de rezago, sino que lo emplea como un botín político para un voto clave: el del magisterio.

A raíz del conflicto con disparos al aire en un mitin del abanderado priista, José Antonio Meade Kuribreña, en Oaxaca –uno de los bastiones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) junto con Chiapas y Michoacán compuesta por unos 100 mil docentes–, el magisterio de la sección 22 acusó como responsable a “un grupo de choque priista” y rechazó a todos los partidos políticos que participaron en la firma del Pacto por México. Por su parte, una parte del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), compuesto en total por un millón y medio de profesores, apoya a López Obrador, incluyendo el nieto y yerno de la ex lideresa Elba Esther Gordillo, fundadora de Nueva Alianza, René Fujiwara y Fernando González.

“El voto del magisterio es un voto muy importante. La definición respecto a cualquier tema tanto te puede dar votos como restar y la educación es uno muy complejo”, aseguró Marcela Bravo Ahuja, especialista en partidos políticos y sistemas electorales de la UNAM. “AMLO pretende jalar votos del SNTE no solo de la CNTE, pero ese voto que no se alinee con el PANAL lo pudiera jalar ‘El Bronco’. Él está esperando agarrar el voto indeciso. Lo que ha pasado con el SNTE en otras elecciones es que los profesores por un lado apoyan a PANAL y en la soledad de la urna ya no”.

El politólogo René Torres Ruiz, especialista en democracia, partidos políticos y sistema electoral, afirmó que “es una tradición política en nuestro país utilizar ciertos temas para desacreditar o golpear al oponente y la educación es uno de esos. Este país no tiene una tradición de debate serio e informado entre los candidatos”.

“En este país sabemos, por todos los índices que la evalúan, que la educación no es de calidad por más que en la Reforma Educativa es un tema central”, añadió y llamó a la necesidad de discutir qué se entiende por calidad para determinar hacia dónde encaminarse.

Pese a ello, destacó la politóloga Marcela Bravo Ahuja, “el tema educativo no se ha desarrollado lo suficiente como lo merece tanto a nivel de los rezagos educativos como el conflicto que creó la mala implementación de la Reforma Educativa en este sexenio; no es el gran tema el que se está discutiendo estas campañas”.

Blanca Heredia, coordinadora del Programa Interdisciplinario sobre Política y Prácticas Educativas del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), coincidió sobre la necesidad de “precisar a qué se refieren con calidad educativa” y exponer las “metas concretas de aprendizaje” en los niveles educativos del sector público y privado, en un país donde los estudiantes no pueden hacer operaciones aritméticas básicas ni dominar la lengua materna del español. La investigadora afirmó que las propuestas de los candidatos presidenciables no han sido “detalladas”, sino solo planteamientos “muy escuetos” por lo que es complicado evaluarlas.

A inicios de mes, el consejero presidente del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), Eduardo Backhoff, reconoció que “todas las reformas son perfectibles”, y en esta coyuntura electoral es un momento “para hacer un alto, hacer una revisión, un balance y saber qué es lo que ha funcionado o no, qué cambiar”. Aunque consideró que los señalamientos de Andrés Manuel López Obrador y de Ricardo Anaya sobre ello “no son claros”.

“INFILTRADOS” EN OAXACA: CNTE

El sábado al mediodía, docentes de la CNTE marcharon contra la Reforma Educativa y al arribar a la zona del mitin de José Antonio Meade en Puerto Escondido, Oaxaca, se registró un enfrentamiento entre maestros y asistentes al evento, en el cual hubo disparos al aire, de acuerdo con videos.

“La CNTE ya marcó un posicionamiento en repudio hacia los que firmaron el Pacto por México porque son los que no se prestan al diálogo, no dan apertura y son los que en este momento reprimen a toda costa el movimiento magisterial nacional”, dijo vía telefónica desde Oaxaca, Wilbert Santiago Valdivieso, vocero de la sección 22 de la CNTE. “Estamos hablando del PRI, PAN, PRD, PVEM… todos los que votaron en relación al Pacto por México, todos los que por un cheque aprobaron vía fast track lo que es la evaluación punitiva y la entrega de la soberanía nacional a partir de la privatización del territorio nacional en educación, minerías…”, agregó.

Detalló que el magisterio no está en contra de Morena, pero tampoco apoya a algún partido político y seguirán con su movilización sobre la educación.

Mediante un comunicado, el candidato priista Meade Kuribreña y su equipo de campaña condenaron “la violencia y los actos de agresión contra periodistas y ciudadanos cometidos por la CNTE” ese sábado. Después de comprometerse a “defender” la calidad educativa, acusaron directamente que “esta intolerancia es alimentada y animada por Andrés Manuel López Obrador, quien busca regresar a la venta y herencia de plazas magisteriales y al secuestro de la educación en nuestro país”.

Luego el priista emitió dos tuits: “Mientras López Obrador y la CNTE generan violencia, nosotros seguimos construyendo en favor de una educación de calidad para las niñas y niños, y de erradicar la pobreza en la primera infancia”. El hashtag #ViolentosComoAMLO se hizo trending topic. Al día siguiente, y a lo largo de la semana, insistió en Twitter que “mientras López Obrador y sus aliados de la CNTE amenazan violentamente con dar marcha atrás a la Reforma Educativa, yo me comprometo a capacitar y pagarle bien a nuestros maestros”, y el lunes señaló directamente al partido Morena.

“Una postura de continuidad a la Reforma Educativa es una que no está reconociendo el gran conflicto que ha generado su implementación. No es por nada que la CNTE está en contra de Meade que su coordinador es Aurelio Nuño, es Secretario de Educación– y está con AMLO”, afirmó la politóloga Marcela Bravo.

El aludido por Meade, López Obrador, lo calificó desde Baja California como “ternurita” y llamó a sus simpatizantes a no confrontarse con otros.

Por su parte, Wilbert Santiago Valdivieso, de la sección 22 de la CNTE, dijo en entrevista que “personas infiltradas y enviadas” formaron ese “grupo de choque priista” para “desestabilizar” la marcha de los docentes.

“Quienes iniciaron ciertamente fueron los priistas que al ver la posición política en el rechazo a su candidato [Meade] generaron una persecución a varios compañeros. Ya vemos en los videos y experiencias que se dieron a conocer que las escoltas del PRI amagaron con disparos al aire a los compañeros. Observamos que la violencia está de aquel lado”, afirmó.

“El priismo lo que requiere es ganar votos. Ellos generaron la violencia, ellos quisieron montar ese tema a nivel nacional para dar a conocer que el movimiento magisterial es violento, es criminal. No obstante, las evidencias ya fueron claras: quienes iniciaron, quienes persiguieron, quienes intentaron disolver al movimiento fueron las escoltas que llevó el priista Fredy Gil Pineda y los grupos de choque”, reiteró.

De acuerdo con el docente oaxaqueño Wilbert, Aurelio Nuño Mayer, ex Secretario de Educación y coordinador de campaña de Meade, se caracterizó por “la militarización” en Oaxaca para implementar la Reforma Educativa. “Observamos que Nuño genera la confrontación con los maestros”, aseveró.

DERECHOS DE DOCENTES

El politólogo de la Universidad Iberoamericana, René Torres Ruiz, evaluó que los candidatos utilizan un tema central que “mueve sentimientos y toca fibras muy sensibles” de la sociedad mexicana para desacreditar en vez de sentarse para poderle dar a la ciudadanía elementos mucho más sólidos para formarse criterios de las distintas propuestas, y el primero de julio ir a votar con mayor conciencia.

“Nadie podría estar en contra de subirle el sueldo a los profesores, de mejorar las condiciones de materiales de las escuelas, de darles herramientas tecnológicas. Todo eso es favorable y abonará”, expuso. Pero consideró que entorno a la Reforma Educativa no se está poniendo el énfasis en ciertas herramientas que podrían ayudar a que los ciudadanos sean más críticos y analíticos.

“Si eso no está primero en la discusión frente a la educación, todo lo demás son simplemente paliativos. No necesitamos paliativos, sino una Reforma de fondo que nos ayude a definir con precisión qué tipo de educación queremos para formar seres humanos mucho más críticos, participativos, analíticos y conscientes como sujetos de derecho en una sociedad. En ese sentido, todos los candidatos que están conteniendo por la Presidencia no se han centrado en esa discusión. Unos más, otros menos. López Obrador ha sido un poco más crítico hacia la Reforma Educativa, pero de fondo nadie está viendo que hay que meterse con mucho mayor profundidad y conocimiento”, aseguró el académico de la Iberoamericana.

El docente y vocero de la CNTE en Oaxaca, Wilbert Santiago Valdivieso, afirmó que en la situación de la coyuntura electoral continúan con la claridad de que “la Reforma Educativa, en la parte lesiva en los derechos de los trabajadores, tiene que eliminarse”.

El politólogo René Torres coincidió en que la reforma “violenta de alguna manera el servicio profesional docente y algunos de los derechos de los maestros” porque algunas de las restricciones que ha puesto es que los profesores no pueden faltar tres veces a sus responsabilidades o serían suspendidos, y están obligados a presentar evaluaciones periódicas, y si no las aprueban pueden ser despedidos.

“No estoy en contra de que se evalúen, sino que no veo con buenos ojos que sea punitiva más que incentive el desempeño docente, es decir, si no aprueban son despedidos”, argumentó.

El consejero presidente del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), Eduardo Backhoff , también reconoció a principios de abril que el programa Escuelas al Cien de la Secretaría de Educación Pública (SEP) “es más centralista” y “delega” responsabilidades a los padres de familia y presenta “deficiencias” en materia de equidad porque no todas las escuelas más necesitadas en infraestructura son las que se están atendiendo.

EDUCACIÓN DUAL Y BECAS DE MEADE

El candidato de la coalición “Todos por México”, José Antonio Meade, propone en materia educativa continuar con la Reforma Educativa y promete tres ejes: pasar de 25 mil a 100 mil escuelas de tiempo completo, con comedor y donde los niños aprendan inglés, arte, cultura y hagan deporte; un aumento salarial a los docentes; e impulsar al arte y cultura. Asimismo, el lunes anunció que creará el Instituto Nacional para el Desarrollo Profesional Docente, apoyará a las familias con una Red Nacional de Guarderías de Tiempo Completo, y se comprometió a crear el programa “Sí o Sí”, que dará becas a la medida para que ningún joven abandone sus estudios o se quede sin trabajar.

“La educación no puede ser un botín político. López Obrador quiere sacrificar la educación de nuestros hijos a cambio de votos”, declaró este fin de semana luego del enfrentamiento en Puerto Escondido, Oaxaca.

Para la CNTE, dijo Wilbert Torres, Meade plantea continuar con “la privatización de la educación” y al seguir con la Reforma Educativa seguirá “lacerando los derechos de los compañeros trabajadores de la educación, porque a toda costa quieren impulsar el negocio de la evaluación punitiva”.

El lunes el candidato priista volvió a señalar en Twitter a AMLO y durante su segundo día de gira en Jalisco. “Lamentable que López Obrador apueste por el retroceso y la violencia magisterial”, escribió por la mañana.

En sus eventos, el abanderado priista expuso su propuesta educativa para que los jóvenes puedan estudiar y emprender, y una vez más ofreció preparatoria universal. Pero aprovechó para volver a señalar “la actitud de agresión de los simpatizantes de Morena y de López Obrador”.

–¿Pueden ser los candidatos de Morena quienes violenten el proceso electoral? –le cuestionó la prensa local de Jalisco.

–Nosotros esperamos que no. A eso hemos hecho un llamado, lo hemos condenado. Pues la expresión que vimos sí fue una expresión vinculada a ese partido y vinculada a ese candidato.

El ex Secretario de Hacienda y Desarrollo Social ha reiterado en sus actos proselitistas que el mapa de la pobreza extrema muestra que nueve de cada 10 mexicanos que se encuentran en esa condición no terminaron la preparatoria, y el que concluye ese nivel gana más del 40 por ciento más que el que no puede, por lo que “esa es la importancia de la educación”.

Pero para el magisterio opositor, la Reforma Educativa se trata de un negocio para la iniciativa privada que está invirtiendo en la infraestructura educativa con el programa “Escuelas al Cien”, en la elaboración de exámenes y en la venta de equipos, expuso el vocero de la sección 22 de la CNTE.

AMLO CANCELARÍA LA REFORMA

El candidato de la coalición “Juntos haremos historia”, Andrés Manuel López Obrador, antes de comenzar el periodo de campaña expuso que de llegar al gobierno cancelará la “mal llamada” Reforma Educativa porque, dice, establecerá un acuerdo con maestros y con padres de familia para llevar a cabo una “auténtica” para mejorar la calidad de la educación.

Blanca Heredia, del Programa Interdisciplinario sobre Política y Prácticas Educativas del CIDE, especificó que algunos de sus colaboradores en la materia, como el que nombró como posible Secretario de Educación Esteban Moctezuma Barragán, han aclarado que no se echará atrás toda la reforma, sino solo, dijo Heredia, “ajustes en particular a la Ley del Servicio Profesional Docente”.

La politóloga Marcela Bravo concedió que López Obrador es el “gran crítico” de todas las reformas estructurales de este sexenio y del modelo de desarrollo desde la época de Carlos Salinas de Gortari. Pero, afirmó, sus propuestas de educación son “idealistas” e “inviables” como el acceso universal a la educación de todos los niveles.

“Es un discurso dedicado a atraer votantes, muy populista”, expuso. “No es fortuito que esté teniendo el apoyo de la CNTE si lo que está diciendo es que dejará sin efecto todas las medidas de la Reforma Educativa que dice ponen en riesgo los derechos de cientos de miles de maestros”.

El docente Wilbert Santiago de la CNTE dijo que en el caso de Andrés Manuel López Obrador, como magisterio han escuchado una propuesta de echar abajo las partes “lesivas” de la Reforma Educativa prestándose a una cuestión de diálogo. Sin embargo, como sección 22 y CNTE continuarán en las calles movilizando “aun ganando López Obrador, porque el objetivo claro es la defensa no solo de la educación, no solo de los derechos de los trabajadores, sino también en este caso de los niños, de los padres de familia y de la política social”.

Como parte de su Proyecto 2018, el candidato de Morena se compromete a generalizar la gratuidad en todos los niveles educativos, incluyendo becas, y reconocer la autonomía a las universidades privadas permitiendo un nuevo esquema de colaboración que fomente la inversión e innovación en la educación superior.

Como su virtual Secretario de Educación Pública propuso a Esteban Moctezuma Barragán, economista y abogado y presidente de Fundación Azteca. Fue Secretario de Desarrollo Social, Senador y Subsecretario de Educación.

El sábado dijo desde Baja California que lo “tienen en la punta de la lengua” porque solo hablan de ellos. “Hubo un incidente desafortunado en Puerto Escondido, en Oaxaca. Me echa la culpa el candidato del PRI. ¿Qué le mando decir al candidato del PRI? Ternurita, apúrate porque te va a ganar Margarita”. El domingo,el político tabasqueño llamó a sus seguidores a evitar pelearse con militantes de otros partidos.

ANAYA, EL QUE VOTÓ POR LA REFORMA

Cuando Ricardo Anaya Cortés, candidato de la coalición “Por México al Frente” era Diputado, votó a favor de la Reforma Educativa y apoyaba su carácter punitivo, es decir, planteaba que si un maestro no asiste a dar clases se le debe descontar de su salario o destituirlo cuando las faltas son reiteradas. Como candidato a la Presidencia ha criticado su implementación, pero la seguirá impulsando con mayor presupuesto para la capacitación docente, se ha comprometido.

Aunque para la investigadora del CIDE, Blanca Heredia, su posicionamiento entorno a la Reforma Educativa es “poco desarrollado”. En su página de campaña no muestra un apartado de propuestas en materia educativa a diferencia de los otros candidatos.

La académica de la UNAM Marcela Bravo dijo que al venir de una coalición del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano se le dificulta plantear “un cambio radical” ya que esos partidos firmaron la Reforma Educativa. “Sus propuestas no son novedosas”, afirmó. “Los maestros tampoco son grandes aliados de Anaya”.

En marzo con los empresarios de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio, el candidato declaró que “sólo lo que se mide se puede mejorar. Pero se trata de medir para mejorar, para apoyar a las maestras y a los maestros, no se trata de medir para castigar y para amedrentar. Eso lo vamos a cambiar”, afirmó el candidato

Estos días de abril, Anaya dijo en Tamaulipas que la implementación de la Reforma Educativa “ha sido un desastre y ha sido un agravio para las maestras y los maestros de nuestro país” y llamó a dejar de “lastimarlos” porque merecen respeto “y van a contar con todo nuestro apoyo”. El panista descalificó que se gasta casi el triple en la evaluación en los exámenes, que lo que se destina en la capacitación, en los cursos y en la formación de los profesores.

En reunión con los empresarios de la American Chamber reiteró su crítica sobre el uso de los recursos para exámenes.

MAGARITA VA POR “MÁS DESTACADOS”

La candidata independiente, Margarita Zavala, propone en materia educativa hacer de la educación “un verdadero igualador de oportunidades” y califica positivamente la Reforma Educativa.

“Margarita se mueve con mayor libertad porque el peso es su marido [el ex Presidente Felipe Calderón Hinojosa], pero la Reforma Educativa es de este sexenio y no del anterior”, consideró la académica y especialista en sistemas electorales, Marcela Bravo. “Aunque son ideas flojas, enfrenta el tema a nivel humanista en el sentido de hablar de la educación como la vía que iguala las oportunidades y sigue su posición como Primera Dama de apoyar a los jóvenes”.

Zavala se ha comprometido a implementar el Nuevo Modelo Educativo e incrementar en 50 por ciento el número de alumnos que tienen un logro “satisfactorio” o “sobresaliente” en las pruebas de aprovechamiento. También busca reunir a los alumnos “más destacados” de cada entidad federativa y ofrecerles becas de manutención y la mejor educación “para que puedan sobresalir en el futuro”. Zavala, expone, dará prioridad a mujeres y a alumnos destacados en ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas.

“La Reforma Educativa y los esfuerzos que se han hecho en el país en relación a los maestros es bueno para México, para los maestros y los estudiantes”, declaró el 12 de abril.