Tatiana Clouthier habla a IP del proyecto de AMLO - Noroeste

Tatiana Clouthier habla a IP del proyecto de AMLO

La coordinadora de campaña del candidato a la Presidencia de la República de la Coalición Juntos Haremos Historia explica propuestas a empresarios mazatlecos

Luis Ángel Gómez

MAZATLÁN._ Invitada por Coparmex Mazatlán, Tatiana Clouthier, coordinadora de campaña del candidato a la Presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador, se reunión con empresarios, representanes camarales y asistentes en un desayuno.

Ahí, ella compartió la propuestas del siempre polémico personaje, que por tercera vez, aspirar al máximo cargo político del País, del cual habló cómo lo conoció y la motívó a integrarse a su proyecto en esta contienda electoral.

Ella dijo que acusan a la coalición Juntos Haremos Historia de no tener un proyecto, pero afirmó que sí lo hay y que había necesidad de trabajar para que el País tome un rumbo distinto.

“Para esto, hay dos vertientes: seguir el camino de la guerra o la continuidad o seguir el camino de la paz y lo que estamos contendiendo en la próxima elección es más de lo mismo o tomar un rumbo distinto”, exhortó.

“Si tú no haces algo hoy, dentro de seis años vas a estar quejándote. Se trata de tomar de las opciones que tenemos, no de las que deseamos y para mí, la opción en Andrés Manuel”.

Luego agregó que es el unico candidato que ha dado a conocer el grupo de personas que trabajarán como parte de su equipo en caso de llegar a la Presidencia, y dio la lista de nombres que López Obrador presentó en diciembre.

“Es muy fácil poder trabajar cuando tienes un líder y un equipo. No se dejen llevar por estos pensamientos de miedo que nos han infundado. Nos hemos acostumbrado a las migajas y por eso no queremos tomar riesgos”, reclamó.

Despés de su mensaje, se dispuso una ronda de preguntas y respuestas, para despejar las dudas de los asistentes y, al final, recibió un reconocimiento de la Coparmex Mazatlán por su participación.

CARGO

Fue Diputada federal de 2003 a 2006.

AUTORA

Ha escrito tres libros: Crónica de un fraude anunciado, Curul 206, una visión del Congreso y Maquío, mi padre.

CANDIDATA

Fue candidata a la Alcaldía de San Pedro Garza García, en Nuevo León.