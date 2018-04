Tema de hoy: El papel de líder - Periódico Noroeste

Tema de hoy: El papel de líder

José Ramón Díaz Fonseca

El psicólogo Mauro Rodríguez, en su libro "Psicología de las relaciones humanas" menciona: Platicaba un día con un concesionario de la Ford, a quien a lo largo de varios años había comprado siete u ocho vehículos.

Este señor “se había hecho” en la Ford; trabajaba allí desde los 17 años, habiendo entrado como mozo, y subido luego, uno a uno los peldaños de la jerarquía.

A la sazón, con más de 40 años, era brillante gerente de varias agencias distribuidas en tres estados de la República Mexicana.

La conversación de aquel día cayó sobre un detalle técnico del funcionamiento de mi automóvil.

¡Mi amigo no estaba enterado! Lo presioné y no pudo darme explicaciones: Tuvo que confesar su ignorancia. No pude ocultar mi extrañeza. ¿Es posible que un viejo lobo de mar no supiera los gajes sencillos del oficio...

Mi amigo captó la situación y me salió al encuentro: “Te voy a confiar un secreto: Yo de coches no entiendo nada; y la verdad es que ni me interesa mucho la mecánica automovilística. ¡Pero entiendo de personas! Y esto es lo que cuenta aquí. Durante 24 años de estar en la Ford, lo que he hecho siempre es manejar personas, tanto empleados como clientes; con los coches ni me meto”.

Este hombre es líder en el sentido genuino de la palabra, sabe guiar, dirigir, inspirar, valorizar, entusiasmar a su personal y dar confianza a todos. Así ha ido subiendo desde el ínfimo peldaño hasta la cumbre, a pesar de su poca preparación técnica.

Es un gran líder, sabe lo que quiere, tiene ideas claras y sabe que le interesa a los demás.