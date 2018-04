Temen vecinos de Los Pinos que caigan casas al voladero - Periódico Noroeste

Queja de colonos de Mazatlán

Temen vecinos de Los Pinos que caigan casas al voladero

Mario Rivera

MAZATLÁN._ Vecinos de la Colonia Los Pinos se quejan de las autoridades por no regular las construcciones voladas que se realizan atrás del cerro del Obispado y que se encuentran a punto de colapsar.

“Si tu quieres construir tu casa, Gobierno te pide miles de requisitos y porque a esta gente no les dicen nada y ahora nosotros estamos a la buena de Dios,” dijo doña “María”, al señalar las diferentes construcciones que se han hecho en los últimos años y las que están por caer en su patio.

Una de las vecinas más afectadas teme a que su barda colapse por la acumulación de la basura que arrojan sus vecinos del “Cerro del Obispado”, mas a parte de la maleza, tierra y roca que se desprenden del cerro.

“Son bolsas de basura, animales muertos, estufas, refrigeradores, de todo avientan al voladero y no hayas a quien culpar”, comento la vecina molesta.

“Lo más fuerte es que el Ayuntamiento no me dejan limpiar, ya son toneladas de basura las que se acumularon detrás de mi barda y están a punto colapsarla yo no puedo hacer nada porque Gobierno no me deja,” acentuó la vecina quien pide un permiso sacara la basura acumulada, salvar su barda y evitar un posible accidente de su familia o sus perros que tiene en su patio.

Dijeron que tienen años con esos problemas de los vecinos incómodos y el problema lo conocen las autoridades que solo lo intentan atender cuando son elecciones.

Otros vecinos temen a que se desprendan pedazos de concretos o bardas y caigan en sus techos, “ya se cayo un pedazo de barda pero gracias a Dios no paso a mayores, pero unos meses atrás se desprendió una piedra del cerro y rompió la pared de la recamara, pero el Ayuntamiento dijo que se iba a ser cargo del problema, pero hasta la fecha no han venido arreglar,” comento una vecina afectada.