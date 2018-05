The Weeknd anuncia concierto en Ciudad de México - Periódico Noroeste

The Weeknd anuncia concierto en Ciudad de México

La presentación del cantante canadiense se realizará el próximo 22 de octubre, en el Palacio de los Deportes

Noroeste / Redacción

El cantante y compositor canadiense The Weeknd anunció su primer concierto en la Ciudad de México, el próximo 22 de octubre de 2018, en el Palacio de los Deportes.

La preventa de los boletos será para tarjetahabientes Citibanamex los días 8 y 9 de mayo; la venta general comenzará el 10 de mayo a través de Ticketmaster.

Los precios de los boletos van desde los 480 hasta los dos mil 150 pesos.

Apenas el mes pasado, The Weeknd lanzó sorpresivamente su nuevo álbum titulado My Dear Melancholy, del cual se desprenden canciones como Call Out My Name, difundió informador.com.mx.

PARA SABER

- El álbum My Dear Melancholy fue lanzado el 30 de marzo y en la última semana vendió más de 169 mil unidades según Nielsen Music.

- Este nuevo álbum, que cuenta con seis canciones, apareció después de una publicación de The Weeknd en Instagram.

- My Dear Melancholy debutó en la cima al igual que los discos Starboy (2016) y Beauty Behind the Madness (2015).