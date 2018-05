The Weeknd anuncia segundo concierto en México - Noroeste

FARÁNDULA

The Weeknd anuncia segundo concierto en México

La preventa para tarjetahabientes será los días 24 y 25 de mayo a través del Sistema Ticketmaster o en las taquillas del Palacio de los Deportes

Noroeste / Redacción

El cantante The Weeknd ofrecerá un segundo concierto en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México, el 23 de octubre, debido a que agotó los boletos para su primer show en este inmueble (22 octubre).

La preventa para tarjetahabientes a este nuevo show del múltiple ganador del Premio Grammy serán los días 24 y 25 de mayo y al día siguiente comenzará la venta general a través del Sistema Ticketmaster o en las taquillas del recinto, difundió yucatan.com.

El intérprete no sólo se presentará en la capital, sino que también será la estrella principal de la edición 2018 del festival Live Out en Monterrey, Nuevo León, el 20 de octubre, se informó en un comunicado.

El vocalista comenzó su carrera de forma anónima cuando irrumpió en la escena musical con el mixtape House of Balloons (2011); a eso le siguió el álbum de estudio de 2013 Kiss Land y el ampliamente reconocido Beauty Behind the Madness.