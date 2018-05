Tijuana All Stars reviven los clásicos del Rock and Roll en una noche de disfrute musical en Culiacán - Noroeste

Tijuana All Stars reviven los clásicos del Rock and Roll en una noche de disfrute musical en Culiacán

Valeria Ortega

El talento en la música que distingue a la agrupación Tijuana All Stars, especialmente en el género del Rock and Roll, hizo bailar a más de un presente en el concierto que ofrecieron en la explanada del Edificio Central de la UAS, como parte del programa del Festival Internacional Universitario de la Cultura 2018.

Ray Briz, Beny Loza, Ginny Silva, Samy y Chuy Gómez son cinco de los siete integrantes de esta banda, quienes son leyendas de la música en Baja California y unieron sus voces para crear la agrupación que esta noche ofreció un espectáculo alegre y lleno de ritmo.

Niños, jóvenes y adultos fueron parte de la noche de ritmo y fiesta que se vivió con piezas musicales como What I'd Say, Ms. and Mr. Jones, Born to be Wild, Mustang Sally y Caribbean Queen, entre otras.

En coro y coordinados con la guitarra, batería, tambores y teclado, los músicos revivieron los clásicos del Rock and Roll, seguidos por los aplausos del público que los siguió cantando cada pieza que entonaron.

La presentación se convirtió en espectacular con la voz de la princesa de la canción del Rock, Ginny Silva, con la interpretación de temas como Respect y It's too late.