Tirabuzón - Periódico Noroeste

COLUMNA

Tirabuzón

Aztecas echan montón; Gallardo, Ranger otra vez

Juan Alonso Juárez

MÉXICO, DF._ Sábado de mucha actividad para los lanzadores aztecas, pues aparte de la eventual de los relevistas -Roberto Osuna, Joakim Soria, Fernando Salas, Victor Arano y Jorge de la Rosa-, en la marquesina aparecen los nombres de tres abridores confirmados y uno más en veremos.

El primero en trepar al cerrito, por ahí del mediodía, tiempo del centro del país, será Héctor Velázquez (1-0, 3.12), de vuelta a la rotación de los Medias Rojas, encarando en casa a los Orioles de Baltimore.

Por la tarde, el zurdo Jaime García (1-0, 3.18) y los Azulejos de Toronto, se meterán al Progressive Field de Cleveland, para un quién vive con el dos veces ganador del trofeo Cy Young, Corey Kluber (1-1, 1.57).

Y Miguel Ángel González (0-2, 8.68), de los Medias Blancas de Chicago, buscará su reinvindicación, frente a los Mellizos de Minnesota, en Minneapolis, en tanto, Luis Cessa (0-0, 0.00) era una posibilidad del mánager de los Yanquis, Aaon Boone, contra los Tigres, en Detroit.

Si el derecho Cessa entra al quite en el lugar del ausente por lesión, C.C. Sabathia (0-0, 4.00), será la primera vez desde el 30 de julio de 2016, que cuatro inicialistas mexicanos tengan acción el mismo día.

En aquella oportunidad, coincidieron: Jaime García (San Luis) en Miami; Yovani Gallardo (Baltimore) en Toronto; Jorge de la Rosa (Colorado) en el Citi Field de los Mets y Miguel Ángel González (Medias Blancas), casualmente, también en la casa de los Mellizos. Con un saldo de un triunfo, autoría de De la Rosa, dos descalabros -García y Gallardo- y sin decisión para González.

DESPUÉS de rechazar la sucursal AAA de los Rojos de Cincinnati, Yovani Gallardo (0-0, 30.66) firmó contrato de ligas menores con los Rangers de Texas y aceptó ir a hacer adobes a Round Rock Express, finca en la Liga Intermacional (AAA), a partir del martes próximo.

Lo anterior, implica, a no dudar, que los Vigilantes, con quienes tuvo su último mejor balance (13-11, 3.42, en 2015) en su trayectoria de 12 campañas, le garantizaron un ascenso en la primera oportunidad.

El michoacano, quien cosechó 6-8 y 5.52 en 2016 con los Orioles y 5-10 y 5.72 para los Marineros de Seattle en 2017, tiró en AAA y AA de Baltimore hace dos años, compilando 1-0 y 4.85 en tres aperturas.

TRES de tres: La “comisión disciplinaria” de MLB ya dio su veredicto sobre una de las zacapelas de esta semana, la Yanquis-Medias Rojas: multa y 6 juegos en la congeladora para el pítcher de Boston, Joe Kelly y 5 y sanción pecunaria al neoyorquino Joe Kelly, quien tras acusar recibo del pelotazo, corrió al montículo por el desquite. Para el resto de los rijosos, incluyendo al mánager de los “Patirrojos”, Alex Cora y su coach Phil Nevin, solo multas cuya cuantía se guardó como secreto de estado.

A Jonathan Castellanos (3-0, 2.66) cayó bien volver a lanzar y mucho en invierno con los Cañeros de Los Mochis, ya que fue de refuerzo a la Liga Dominicana. En 2017, luego de parar por prescripción de los Leones de Yucatán en el ciclo 2016-2017 de la Mex-Pac, tuvo 7-5 y 4.73.

Utilizado como relevista situacional en Algodoneros de Unión Laguna, el ex jardinero Román Peña Zonta no ha admitido carreras en seis entradas y dos tercios, con 2 bases y 1 chocolate y tenía un “hold”. Por cierto, los números de su nueva actividad es hora que no aparecen en Minor League Baseball, para quien todavía es un carabinero en receso.

EN seguidillas.- Los revitalizados Diablos Rojos (12-6), que este fin de semana estarán en Monterrey, son los únicos en el torneo Primavera que han ganado las seis series disputadas, todas 2-1… A propósito, el primero en el orden de los Pingos, Carlos Figueroa (.253, 1, 7), ha levantado el vuelo tras lento inicio. En Aguascalientes, bateo .467 (15-7) con dos producidas y 5 anotadas y en sus pasados 10 juegos .318 (44-14), 5 remolcadas y pisó el plato en 12 ocasiones… Los Charros de Jalisco aprovecharon un evento en que el ex toletero y ex manager, Ronaldo Camacho, presentó un libro, para ratificar a Roberto Vizcarra en el timón.

