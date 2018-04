Tirabuzón - Periódico Noroeste

COLUMNA

Tirabuzón

Momento de Bañuelos en AAA; gana Velázquez

Juan Alonso Juárez

15/04/2018 | 00:05 AM

MÉXICO, DF._ Manuel Bañuelos, ahora en la mira de los Dodgers de Los Ángeles, atraviesa por uno de sus mejores momentos en las menores, asignado a Oklahoma City, en la emblemática Liga de la Costa del Pacífico AAA.

En dos aperturas, tiene 1-0 y 1.80 en carreras limpias, 2 boletos y 7 chocolates en 10 entradas, incluyendo las seis en las que maniató en 2 hits y 1 rayita a Round Rock Express, sucursal de los Rangers de Texas que trae en sus filas al regiomontano José Cardona.

Bañuelos no es visto en las Mayores, desde 2015, cuando registró 1-3 y 5.13 en siete juegos, seis inicios, con los Bravos de Atlanta, después de seis veranos en las filiales de los Yanquis de Nuwva York.

El mal tiempo que como nunca está pegando al Big Show, incluso nevadas en plena primavera, desvaneció prácticamente la cuarteta de abridores aztecas programadas para ayer. Únicamente hubo acción para Héctor Velázquez (5e, 6h, 2c, 1b, 5k) y el aún novato de los Medias Rojas de Boston logró en Fenway Park, frente a los Orioles de Baltimore, su segunda victoria del año y de su carrera como inicialista. Su récord: 2-0 y 3.29.

TRES de tres: Japhet Amador (.205, 0, 2) no termina por agarrar su paso y eso lo resienten las Águilas de Rakuten (3-10) que andan en la cola de la Liga Japonesa del Pacífico. Ayer, el designado se fue de 2-0 con un boleto, en la derrota 5-1 ante Leones de Seibu.

A pesar de que sólo participó en 18 juegos con el equipo, en 2015-2016, los Cañeros de Los Mochis no olvidan a uno de sus ex legionarios, ocupándose, en twitter, de su nueva vida: Matt Field (.175, 2, 7), ex jugador de ligas menores, celebrando su ascenso como “Deputy Sheriff” -ayudante del sheriff-, en el Condado de Kings, en Washington.

UN día como hoy, en 1972, debutó en Grandes Ligas el mazatleco Jorge “Charolito” Orta, ponchándose como emergente en las postrimerías de la batalla que los Medias Blancas de Chicago perdieron, 2-1, frente a los Reales en Kansas City.

Orta, entonces de 21 años y 141 días, se convirtió en el primer azteca en estrenarse en el Big Show sin el filtro de las menores estadounidenses, en un viaje directo de la Liga Central -Tuneros de San Luis, en 1971 y LMP- Mayos de Navojoa,, en 1970-1971 y 1971-1972.

Aunque se hace hincapié que, tras algunos encuentros, lo mandaron a foguearse a la filial AA, Knoxville, de donde regresó posterior a la pausa del Juego de Estrellas, para quedarse de manera definitiva en las Mayores.

Orta es primero en triples (63) y tercero en jonrones (130) en la lista de todos los tiempos, encabezada por Vinicio Castilla (320) y a quien persigue el ahora primera base de los Mets de Nueva York, Adrián González (312).

LOS Generales de Durango, que acaban de debutar al segunda base guasavense Jaime Santos, una rareza en tiempos del destrampe de ya sabe usted quiénes, agregaron tres firmas más de jóvenes sinaloenses.

Se trata de los mazatlecos Carlos Ruiz y Rafael Villalobos, tercera base y jardinero, respectivamente y el también guardabosque oriundo de Guasave, Élmer Alejandro López, cuyas edades fluctúan entre los 15 y 16 años.

El seguimiento corrió a cargo de los “scouts” Adolfo Navarro y Salvador Patrón y en los próximos días serán remitidos, previo “vo.bo” de sus respectivos padres, a la Academia “Alejo Peralta y Díaz Ceballos”, en el Carmen, Nuevo León.

OBSERVACIONES.- Los Diablos Rojos frenaron el paso perfecto del zurdo de los Sultanes de Monterey, Marco Tovar (5e, 8h, 4c), pero el tijuanense escapó ileso para mantener su invicto, 3-0 y 2.28… No obstante un partido de 3 hits y 1 carrera en casi 7 innings frente a los Bravos de León en su cuarto inicio, los Sultanes dieron de baja al dominicano Luis Pérez (1-1, 5.79) y en su lugar registraron a su paisano, Atahualpa Severino (0-0, 3.60), relevista liberado por los Diablos Rojos.

juanalonsojuarez@yahoo.com

duarteago@hotmail.com