Tirabuzón - Periódico Noroeste

COLUMNA

Tirabuzón

Suprime LMP Juego de Estrellas

Juan Alonso Juárez

21/04/2018 | 00:01 AM

MÉXICO, DF._ Tras el éxito en el nuevo estadio de Ciudad Obregón, en 2016 y regular repuesta de la gente de Los Mochis en el desaparecido Emilio Ibarra Almada, en 2017, la Liga Mexicana del Pacífico no agendó Juego de Estrellas para la próxima edición.

Suponemos que fue porque nuevamente les ganaron las prisas, encendidos los focos rojos a causa de los dos torneos de sus cofrades de la Liga Mexicana y ahora nos preguntamos si será sólo un paréntesis u otra espera de 20 años para quienes gustan del show de media temporada.

La edición 2018-2019, comprimida en el tradicional calendario de 68 veladas, arrancará el vienes 12 de octubre, cuatro días después de un eventual séptimo y decisivo desafío de la serie final de la LMB y entre las novedades destaca una cuota récord de 12 extranjeros por elenco, susceptible a una reducción a 8 en la segunda vuelta.

EN República Dominicana toman precauciones para festejar por su segundo legionario con 3 mil hits en Grandes Ligas, el toletero de los Angelinos de Anaheim, Albert Pujols, quien entró a la actividad de ayer con 2 mil 990.

El 30 de julio de 2017, Adrián Beltré (Texas) se convirtió en el primero, aunque para no pocos ese honor debe ser para esa celebridad llamada Alex Rodríguez (3 mil 115), nacido en Estados Unidos, pero hijo de dominicanos.

Algo así como la historia de Adrián González, con la diferencia de que “El Titán” vivió, creció, empezó a jugar beisbol en Tijuana y representó a México en Clásicos Mundiales, mientras A-Rod, simplemente piensa como gringo y nunca libró una batalla por el país de sus progenitores.

TRES de tres: Joakim Soria (0-0, 2, 4.50) no obtenía un rescate desde que salvó en sus dos primeras actuaciones con los Medias Blancas de Chicago, 31 de marzo y 4 de abril, en Kansas City y Toronto, pero después de fallar contra los Tigres de Detroit (1e, 4h, 3c), el 5 del mes en curso, ligó tres relevos en ceros, sacando por la vía del ponche, seis de nueve outs.

Proclama la LMB su primer millón de asistencia, apuntalada por 5 plazas: Monterrey (192 mil 669), Tijuana (151 mil 325) y Mérida (128 mil 704), más decente aportación de Monclova (78 mil 636) y Saltillo (63 mil 794), para un total de 615 mil 128 aficionados. El resto, es asunto de 11 equipos, liderados por Villahermosa (55 mil 728) y CDMX (50 mil 495).

Luego de espectacular despegue, 3-0 y 0.96, el zurdo de los Sultanes de Monterrey, Marco Tovar (3-1, 3.14), permitió 18 imparables y 10 carreras limpias en 10 innings frente a Diablos Rojos y Generales de Durango.

“NUNCA pude jugar en la liga de Cuba, ni en la Serie del Caribe. Me da mucho placer saber que están teniendo éxito en la Serie del Caribe”. ¿Quién lo dijo? A) Mike Brito, quien casi en el anonimato continúa “rastreando” talento para los Dodgers de Los Ángeles. B) El ex ligamayorista Tony Oliva, tres veces campeón de bateo y que recuerdan en Los Mochis. C) Óscar Suárez, representante de Joakim Soria y varios más, entre ellos, el novato de los Padres de San Diego, Tirso Ornelas.

La respuesta en caliente: El cubano Tony Oliva, actualmente de 79 años, entrevistado por los medios de Puerto Rico, donde estuvo como embajador y comentarista de los Mellizos de Minnesota, que celebraron serie de dos encuentros contra los Indios de Cleveland, en San Juan.

EN seguidillas.- Los Diablos Rojos, inmersos el fin de semana en la otrora “guerra civil”, marcaron su territorio respecto al líder sureño, Leones de Yucatán, imponiéndose en dos de tres en el Alejandro Aguilar, Fray Nano, que registró asistencias (2) de mil y fracción y de 2 mil 12 espectadores… Entre 2017 y lo que va del torneo Primavera, Daniel Guerrero (0-4, 5.40), ha perdido 14 de 17 decisiones como abridor de los Guerreros de Oaxaca. El verano anterior se fue con 3-10 y 4.50… Los Bravos de León mandaron a su lista de reserva al zurdo Alejandro Soto (0-2, 12.75) que ha jalado carros de leña y volvieron a romper lazos con el ex bigleaguer Luis Ignacio Ayala (0-1, 11.81.

juanalonsojuarez@yahoo.com

duarteago@hotmail.com