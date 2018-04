Tirabuzón - Periódico Noroeste

COLUMNA

Tirabuzón

Turno de Jaime García contra Yanquis

Juan Alonso Juárez

22/04/2018 | 00:01 AM

MÉXICO, DF._ El mánager de los líderes de la división Este, Medias Rojas de Boston, el debutante puertorriqueño Alex Cora, aplica a Héctor Velázquez (3-0, 2.70) un trato similar al de su antecesor, John Farrell.

Pero el sonorense continúa escribiendo, paciente y con buena letra, su historia en el mejor beisbol del mundo, a pesar de no tener un rol fijo, sino convertido en una especie de “comodín”, ocurrencia del estratega que hoy es scout de los Rojos de Cincinnati.

El aún novato, consiguió la otra noche contra los Atléticos en Oakland, un meritorio triunfo en labor de relevo (3e, 4h, 0c, 0b, 3k) y ahora tiene 6-1 y 2.83 en 13 juegos -5 como abridor- en su meteórica trayectoria.

El despegue en el Big Show del nativo de Ciudad Obregón, empieza a parecerse al que tuvo hace una década con los Yanquis y los mismos Medias Rojas su paisano Alfredo Aceves, quien abriendo y relevando, arrancó con un espectacular 24-3 en dos veranos para los neoyorquinos y uno en la trinchera colorada.

JAIME García (2-0, 3.86) continúa sumando rivales jamás vistos en su ya larga vida útil en Grandes Ligas, aunque el de hoy en Nueva York, lo conoce muy bien, casi como la palma de su mano, diría el clásico.

En su cuarta apertura con los Azulejos de Toronto y en Yankee Stadium, cuya ruidosa clientela lo “cobijó” en 3 de 8 inicios de su breve estancia con los Yanquis (0-3, 4.82) en 2017, el zurdo tirará por primera vez contra los 27 veces campeones, llevando de antagonista al estelar dominicano Pedro Severino (3-1, 2.63).

TRES de tres: Marco Estrada (2-1, 5.32), quien con apuros y lo que usted quiera volvió a derrotar a los Yanquis para mejorar a 7-3 su marca de por vida, dejó un pendiente para su siguiente salida: 1000 ponches (998) en su carrera. Sus próximos rivales serán los Medias Rojas de Boston, el venidero jueves, en el Roger Centre de Toronto.

Los problemas de Yovani Gallardo no terminan. En su presentación en AAA con la sucursal de los Rangers de Texas, Round Rock Express, permitió 3 hits y 3 carreras limpias en dos y un tercio del juego que inició ante los Dodgers de Oklahoma y en el cual no registró decisión.

La reaparición del cubano Francisley Bueno (1.2e, 4h, 4c, vs. Tijuana) no fue lo esperado en Durango, pero si el ex bigealguer consigue adaptarse a las condiciones de un parque como el Francisco Villa, favorable a los bateadores, debe ayudar al elenco dirigido por Matías Carrillo.

EL lanzador de los Medias Blancas, Danny Farquhar (1-1, 5.63), se desvaneció en el dugout después de completar la parte alta de la sexta entrada, anteanoche, en la derrota por 10-0 ante los campeones Astros.

El relevista, de 31 años y sin antecedentes clínicos serios, recuperó la conciencia mientras era conducido al hospital más cercano de Chicago, donde seguía en observación para los inaplazables estudios. Se habla de un aneurisma que requiere cuidados.

OBSERVACIONES.- El utility de los Isotopos de Albuquerque, Daniel Castro (.441, 0, 5), tercero en el top ten de la Liga de la Costa del Pacífico AAA, entró a la actividad sabatina con una racha de 14 juegos pegando imparables… En ese mismo circuito, el cátcher Román Alí Solís va de 8-0, incluyendo 4 ponches, en sus primeros dos juegos con los Cachorros de Iowa que lo tenían en la lista de lesionados… Los Nacionales de Washington ascendieron al pitcher de la doble nacionalidad, Carlos Torres (30-31, 4.00), fogueado diestro que ha trabajado para Medias Blancas, Rockies y Cerveceros.

