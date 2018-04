Tirabuzón - Periódico Noroeste

Columna

Sueltan a Loaiza; A’s (1975) y Tecos (1977)

Juan Alonso Juárez

MÉXICO, D.F.- Al fin una buena noticia para Esteban Loaiza. Continúa preso en San Diego, pero un juez autorizó su libertad condicional luego de que el ex ligamayorista pagara una fianza de 200 mil dólares, a más de dos meses de su encierro.

Se espera que en los próximos días se quite la túnica de presidiario que trae desde el 9 de febrero pasado, cuando lo detuvieron con 20 kilos de cocaína y heroína, valorados en medio millón de dólares, según se dijo, después de cometer una infracción de tránsito.

En todo este tiempo, Loaiza, quien en su trayectoria en Grandes Ligas acumuló ganancias de casi 50 millones de los dólares, batalló para ofrecer un inmueble que garantizara el depósito, hasta que el juez aceptó la casa de su hijo y ex pareja.

NAVEGANDO a la deriva por el infinito cibernético, encontramos dos audios radiofónicos setenteros de la Liga Mexicana, casualmente, los juegos cinco, en los que se coronaron los Alijadores de Tampico (1975) y Tecolotes de Nuevo Laredo (1977), a costillas de los Cafeteros de Córdoba y Diablos Rojos, respectivamente.

En el primero, se escuchan las voces de José Domingo Setién y el afamado locutor Jorge Zúñiga y, en el otro, las de Jesús Franco García y Rafael Reyes Nájera, “Kid Alto”, en magníficas trasmisiones que podrían ser curso intensivo para los cronistas de hoy y quienes aspiran a tomar un micrófono.

Y algo más para los que creen que la “invasión” Siglo 21 de jugadores México-estadounidenses es una novedad. Aquella versión de los Tecolotes del 77, dirigida por Jorge Fitch, era similar a la de los Toros de Tijuana, campeones 2017, en el contenido de su orden al bate.

Porque Fitch utilizó en esa batalla a los “pochos”—respetando derechos de autor a José Maiz—Roberto Rodríguez, Ricardo Guerra y Humberto García, el americano Dave Lindsey, los puertorriqueños Jorge Roque y Efraín Vázquez y únicamente a los nativos Carlos Soto, Arturo Álvarez y Bulmaro García.

TRES de tres: En su debut en AAA, en la Liga Internacional, Joey Meneses (.306, 0, 3) había conectado hit en 9 de sus primeros 11 juegos para Lehigh Valley, promediando .344 (32-11) con 3 anotadas y 3 producidas en sus pasados 10, en esa sucursal de los Filis de Filadelfia.

Daniel Castro (.437, 0, 7) extendió a 17 su cadena de juegos con imparables y ayer amaneció como sublíder de bateo en la Liga de la Costa del Pacífico AAA, actuando con los Isotopos de Albuquerque (Colorado).

Tras batear .071 (14-1) en 6 juegos para Memphis en AAA, Ramón Urías iba de 8-6 (.750) con 1 jonrón y 1 empujada con el Springfield (AA), en ambos casos, naturalmente, promocionado por los Cardenales de San Luis.

”Declarar la serie México vs. Tigres como ‘clásico nacional’ es la estupidez más grande que he leído en twitter en los últimos días”. ¿Quién lo dijo? A) Carlos Peralta Quintero, ex propietario de los Tigres, desde su retiro, voluntariamente aceptado. B) David Braverman, columnista y cronista de radio y televisión. C) El ex cronista de los Tigres y de los pocos que sobreviven en Televisa, Enrique Burak.

La respuesta en caliente: David Braverman, vecino de al lado, criticando la terminología futbolera que ha llegado a las oficinas de la Liga Mexicana, a la par de los torneos cortos y directivos de billetera repleta y mano ligera.

OBSERVACIONES.- Los Diablos Rojos informan que los Mets de Nueva York firmaron al prospecto Héctor Ayuso Cachón, pitcher yucateco de 17 años fogueado en su cantera, tras brillar en infantiles y juveniles de Mérida. No dijeron si es derecho, zurdo o ambidiestro…. Chris Hall, joven lanzador que perteneció a los Azulejos de Toronto, nuevo refuerzo de los Generales de Durango. Se peina con la derecha, tiene 24 años y en dos ciclos—2016 y 2017-- en “rookie”, clase A y A avanzada, compiló 5-2, 3 rescates y 2.90 de carreras limpias.

