Tirabuzón - Periódico Noroeste

Tirabuzón

Urìas y Quiroz, ‘out’; llaman a Castro

Juan Alonso Juárez

MÉXICO, D.F.- No nos habíamos ocupado de un detalle que honra a la tecnología que impera desde hace rato y que lo mismo atrapa a jóvenes, maduros, viejos y gente menuda, que sin recato se aíslan de su entorno, vigilando el mundo.

Que la Liga Mexicana echó a la red su “Quién es Quién” digital que ya puede ser consultado por chicos y grandes y pronto sacarán la edición impresa que por décadas ha llegado a los hogares del país. Ambos, con un retraso de más de un mes.

Esto nos recuerda que en 2015-2016, la Liga Mexicana del Pacífico subió su “Guía Oficial” que fue de ayuda para quienes no tenemos acceso al manuscrito, pero no lo reiteraron, como si fuese algo imposible de repetir.

En el caso de la nonagenaria LMB, a partir de ya la tarea es mayor en el año en que habrá duplicidad en todos los renglones, en un caso sin parangón en el béisbol profesional del universo y galaxias vecinas.

PARA Ramón Urías no ha sido fácil su estancia en las sucursales de los Cardenales de San Luis. Primero, batallò para adaptarse al pitcheo de la Liga de la Costa del Pacìfico AAA, donde bateaba .71 (14-1) para Memphis, cuando llegó la orden de que le bajaran una rayita a su proceso.

Entonces lo mandaron a AA (Springfield) y en los momentos en los que tomaba su paso, promediando .700 (10-7) con 1 jonròn, 2 dobles, 1 producida y 4 anotadas, recibió un bolazo en la espalda, casi en la frontera con la nuca, que lo tiene en el “hule”.

Afortunadamente, el campocorto, hermano del prospecto que los Padres de San Diego foguean en su filial Chihuahuas de El Paso, en AAA,Luis Urìas (.307, 2, 7), estaría en condiciones de reaparecer en el transcurso de la presente semana.

TRES de tres: Desde el pasado domingo, horas después de conectar un hit en tres turnos en la victoria de Albuquerque sobre Las Vegas (Mets), para extender a 22 su racha de juegos con imparables, Daniel Castro (.407, 0, 11) recibió la noticia de su ascenso. Anoche estaba en el orden al bat de los Rockies para el segundo juego de la serie en el Wrigley Field de Chicago.

Los Filis de Filadelfia inhabilitaron al relevista veracruzano Vìctor Arano (0-0, 0.75), un cheque al portador para el manager Gabe Kapler y que se lastimó el manguito rotador del hombro derecho.

Luego de abrir y ganar a los Orioles de Baltimore, el 14 de abril (5e, 6h, 2c, 5k, 1b) en el Fenway Park, Hèctor Velázquez (4-0, 2.05) no ha admitido carreras en tres relevos, sobre 8 innings y un tercio.

“SIENTO que estaré bien. Pero, al final, la decisión no es mía”. ¿Quièn lo dijo? A) El candidato del PRI a la presidencia de la Repùblica, José Antonio Meade, ante los rumores de que podría declinar. B) Shohei Othani, el “fenómeno” japonés de los Angelinos de Anaheim. C) Saúl “Canelo” Álvarez, quien salió limpio en un segundo examen antidopaje.

La respuesta en caliente: Shohei Othani, cuya siguiente apertura, prevista para anoche contra los Orioles de Baltimore, la postergaron a causa de una avería en un tobillo que no ameritò viaje al taller de reparaciones.

EN seguidillas.- Joey Meneses cerró abril trabajando la línea de los .300 (.302) en la sucursal AAA de los Filis de Filadelfia, Lehigh Valley, aunque sin bambinazos y 4 producidas… El segunda base Esteban Quiroz (.302, 4, 13) fue colocado en la lista de lesionados de 7 dìas de Portland, filial AA de los Medias Rojas, reatroactivo al 27 de abril. No actuaba desde el 23 del mes pasado en que se resintió de una pierna en un desafío contra Hartford (Colorado)… Casi inadvertido, un suceso poco usual en la Liga Mexicana: Suspensión (5 juegos) y multa cuya cuantìa no se revelò, para el dominicano de los Tecolotes de los Dos Laredos, Juan Paniagua (0-0, 1.35), acusado de impregnar su guante de una sustancia no identificada.

