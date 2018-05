Tirabuzón - Noroeste

COLUMNA

Tirabuzón

Ichiro quiere jugar hasta los 50 años

Juan Alonso Juárez

07/05/2018 | 00:01 AM

MÉXICO, DF._ De una manera elegante, sutil, los Marineros de Seattle quitaron el uniforme a su emblemático Ichiro Suzuki (.205, 0, 0) y le ofrecieron trabajo de asistente de la presidencia, lo cual, para sorpresa de la comunidad, aceptó de inmediato.

Pero el japonés no quita el dedo del renglón en su afán por mantenerse activo y aunque no lo dijo él, su apoderado adelantó que en 2019 intentará proseguir una carrera que ya le aseguró placa y busto en el Salón de la Fama de Cooperstown.

Lo curioso es que el pretexto tiene que ver con quienes hoy lo “jubilan” en plena marcha, ya que el próximo año, los Marineros abrirán la temporada regular con dos encuentros en Tokio, contra los Atléticos de Oakland.

Algo que no quiere perderse quien ajustará 45 años en octubre próximo, pero que podría topar con pared por elemental sentido común, salvo que en Seattle decidan concederle esa gracia o, por qué no, incluso los A’s, en atención a su brillante trayectoria.

Porque ha quedado claro que la principal virtud del nipón, sacar rápido la “magahua”, ha sufrido considerable merma y así se ve difícil su vigencia, ya no digamos a esa edad, sino a los 50, según ha dicho el Novato del Año 2001.

TRAS aquella jornada de 6-3, 1 vuelacerca y 5 impulsadas, el 29 de abril en San Diego, Adrián González (.231, 3, 17) bateó de 12-3 en sus siguientes cuatro cotejos, sin extra bases ni remolcadas. Ayer, pegó hit empuñando como emergente, en la derrota de los Mets de Nueva York, 3-2, ante los Rockies de Colorado.

Otra: Yovani Gallardo (0-1, 5.17) perdió su primera decisión en cuatro aperturas para Round Rock Express, sucursal de los Rangers de Texas en la Liga de la Costa del Pacífico AAA y la pregunta es si la labor (15.2e, 17h, 9c, 15k, 5b) del antiguo estelar -que lo fue- de los Cerveceros de Milwaukee, está convenciendo como para verlo de regreso a las Mayores.

Una más: Los Azulejos de Toronto llamaron de los Bisontes de Buffalo a su top prospect número 3, el jardinero Anthony Alford, que el pasado invierno estuvo con los Charros de Jalisco (.352, 2, 15). Y, no cabe duda, que saben lo que traen entre manos, pues el veinteañero fue ascendido no obstante un pobre .154 y 2 producidas, en la Liga de la Costa del Pacífico AAA.

Y, voto de confianza del mánager de los Azulejos de Toronto, John Gibbons, para Jaime García (2-2, 6.60). El zurdo, sacudido en sus pasadas tres salidas en las que compiló 0-2 y 9.88 en carreras limpias, trabajará el próximo miércoles, en el Rogers Centre, versus Seattle.

“CHRISTIAN Villanueva fue el único jugador de posición representante de México, cuando arrancó la temporada”. ¿Quién lo dijo? A) El cronista de futbol Enrique Bermúdez de la Serna. B) Fernando Álvarez, comentarista de ESPN. C) Eduardo Almada, columnista y cronista de radio y televisión.

La respuesta en caliente: El venezolano Fernando Álvarez, en la trasmisión desde Monterrey que compartió con el dominicano Ernesto Jerez, ignorando con premeditación, ventaja y alevosía, al “Titán” Adrián González, quien el 29 de marzo arrancó en la primera base de los Mets de Nueva York.

ENTRE suspensivos.-El ex jardinero Román Peña Zonta (2-0, 1.38) ya es una realidad en el bullpen de los Algodoneros de Unión Laguna… Sin pelos en la lengua, diría el ranchero, el mánager de los campeones Toros de Tijuana, Pedro Meré, dijo al colega Héctor Meza que no le gusta el nuevo formato de la Liga Mexicana… Los Diablos Rojos cobraron una afrenta a su ex Juan Pablo Oramas (5-1, 2.86), quien los venció en Villahermosa en abril y de paso acabaron con el invicto del zurdo de los Olmecas… Por cierto, los colorados, que tuvieron una semana de 4-2 en casa, despacharon bien surtidos a los pupilos de Alfonso “Houston” Jiménez, que sólo dieron pelea en el primero de la serie, el viernes, que ganaban 3-0 cuando un aguacero suspendió las acciones en el tercer rollo.

juanalonsojuarez@yahoo.com

duarteago@hotmail.com