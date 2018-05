Tirabuzón - Noroeste

COLUMNA

Tirabuzón

Pierde invicto Bañuelos en AAA

Juan Alonso Juárez

10/05/2018 | 00:01 AM

MÉXICO, DF._ El receptor Román Alí Solís (.250, 0, 2), para algunos, sorpresivo recluta de los ex campeones de la Serie Mundial, Cachorros de Chicago, regresó ayer bien filoso a la actividad de su segunda estancia en el taller de reparaciones.

En su séptimo juego del año y primero desde el 28 de abril, conectó tres imparables en cuatro viajes, impulsó dos y anotó dos, para ayudar a Iowa, sucursal en la Liga Internacional AAA, a imponerse a los Reales de Omaha.

Solís, en las menores desde 2006, pudo haber dejado en su hoja de servicios sólo su impericia a la hora de empuñar, de no ser porque detrás de la goma es de los más capacitados con el guante y certero brazo, según consta en un promedio de 1.000 y “dos de dos” enfriados en intento de robo.

Aunque deberá meter el acelerador, so pena de quedar en la vía raspado de asfalto, pues a sus 30 años, entrados en 31 -los cumplirá en el patriótico septiembre-, en una de ésas lo alcanza los afanes en la oficina del famoso Theo Epstein.

ERA improbable que el ahora propietario de los Tecolotes de los Dos Laredos, José Antonio Mansur, quien cesó al puertorriqueño Eddie Castro (15-24), aguantara a un mánager toda la temporada, ni siquiera en un torneo de 57 juegos.

Eso no ocurre desde Daniel Fernández, en 2011, cuando operaba en Veracruz y los Rojos del Águila de Veracruz llegaron hasta la final de la Zona Sur, recorrido que no garantizó al ex jardinero la repetición.

Para 2012, Mansur trajo al puertorriqueño Orlando Merced y las cosas iban más o menos bien, pero la LMB se lo suspendió indefinidamente luego de un incidente, un domingo de junio en el Foro Sol, con el asistente de la presidencia, Néstor Alva Brito, quien le llamó la atención por estar platicando con su paisano coach de los Diablos Rojos, Carlos Lezcano, lo cual es mal visto y reglamentado por el circuito.

Mansur, después de abogar por Merced, que insultó a Brito y posteriormente, se la aplicó al presidente de la liga, Plinio Escalante, en su palco, puso entonces en el mando a quien hoy quita y luego lo reemplazó con Pedro Meré, a la postre campeón -primero, en más de 40 años para los Rojos- y a quien botó al año siguiente.

TRES de tres: La ansiedad podría estar perjudicando a Christian Villanueva (.251, 9, 20), quien iba de 21-0 con siete ponches, previo a la actividad de anoche en la Liga Nacional. En Monterrey, donde se fue de 12-0 frente a los Dodgers, el tercera base de los Padres de San Diego reconoció que se quería “comer el mundo de un bocado”.

Manuel Bañuelos (4-1, 2.83) sufrió su primera derrota en AAA, sacudido por los Cardenales de Memphis (5e, 8h, 5c, 4k, 1b), que superaron 7-2 a los Dodgers de Oklahoma City, en la Liga de la Costa del Pacífico.

El ex ligamayorista Luis Alonso Mendoza (1-0, 3.00) sólo ha ganado una de cuatro aperturas para los Diablos Rojos, pero en su debut dejó en blanco al enemigo -Tigres- y en la reciente no permitió carrera limpia a uno de los duros (7e, 5h, 4c, 0l, 1b, 8k), Leones de Yucatán.

“TODO está dicho, todo está claro”. ¿Quién lo dijo? A) El mánager de los Azulejos de Toronto, John Gibbons, cuando preguntaron por el cerrador Roberto Osuna. B) Gabriel Medina, director de operaciones de la Liga Mexicana. C) Ricardo Alemán, periodista en el “ojo del huracán”, anunciando también su salida del periódico Milenio.

La respuesta en caliente: Gabriel Medina, entrando al quite por el presidente de la LMB, Javier Salinas, quien hizo la “graciosa huida” a los comunicadores de Yucatán, que lo abordaron en el terreno del estadio Kukulcán.

ENTRE suspensivos.- Rescatado por los Piratas de Campeche, el venezolano Danry Vázquez de los problemas parecidos a los de Osuna, empezó a escribir su historia en la Liga Mexicana a todo tren: .421 (19-8), 1 jonrón y 3 producidas en sus primeros 5 juegos… En los extremos permanentes, la LMB reportó una asistencia de 12 mil 126 aficionados del Leones-Diablos Rojos, en el Kukulcán y apenas 863 en el Olmecas-Bravos, en el Centenario 27 de Febrero de Villahermosa… Murió la señora María Quintero, viuda del ingeniero Alejo Peralta y DC y madre de Carlos Peralta, último enclave de la familia en el beisbol profesional, como propietario de los Tigres. Tenía 102 años y su deceso pasó inadvertido en los círculos de la pelota. Descanse en paz.

