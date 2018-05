Tirabuzón - Noroeste

COLUMNA

Apuros de Elizalde; Gallardo, hoy, en AAA

Juan Alonso Juárez

MÉXICO, DF._ Han pasado 5 años desde la última vez que Sebastián Elizalde jugó en la Liga Mexicana con los Sultanes de Monterrey, concretamente en 2012, en una breve estancia en la que bateó .328, 3 jonrones y mandó a la goma a 10, en 33 juegos.

Es posible que haya encontrado un poco cambiado al viejo circuito, donde en sus primeros 5 juegos, iba de 18-4 (.222), sin extrabases ni impulsadas y 4 anotadas, para quienes, sin necesidad de por medio, aprovecharon que el sonorense andaba a la baja en la sucursal AAA de los Rojos de Cincinnati, para solicitarlo a préstamo.

El regreso a la LMB para algunos legionarios aztecas con varios años en las menores de allá significó el fin de sus aspiraciones, caso del receptor Sebastián Valle (Yucatán) y de otro de los Osuna, el lanzador Lenix, asignado por los Diablos Rojos a su colateral en la Liga Norte de México.

Ojalá y no sea la historia del campeón bateador vigente de la Liga Mexicana del Pacífico y que en 2017 recibió cetro y corona como el prospecto más rentable en AAA de los Rojos que llevan tiempo en lo que llaman, transición, cuando escasean las victorias.

TRES de tres: Jaime García (2-2, 5.40) ligó su cuarta apertura sin ganar, pero al menos con un perfil distinto al de las anteriores tres en que la oposición se ensañó, maniatando en 3 hits y una carrera en 5 tandas a los Marineros de Seattle.

Rico Noel promediaba .500 (32-16) con 4 empujadas, 11 anotadas y 6 robos, para Lancaster, en la Liga Independiente del Atlántico. En 2017, no iba tan peor en su estreno en la LMB (.250, 2 jonrones, 5 producidas y 5 estafas, en 10 juegos), cuando los Bravos de León le dieron salida.

Ramón Urías (.417, 2, 8) había conectado hit en 8 de sus 9 juegos en AA, tras sufrir en AAA (.071), para un robusto .417 (36-15), 2 jonrones, 2 dobles y 8 remolcadas, enrolado en el Springfield de la Liga de Texas. Nótese que de presentarse una oportunidad, el campo corto no tendría que regresar a AAA (Memphis), para un ascenso al Big Show.

“NUNCA he estado en Londres, así que me entusiasma la idea”. ¿Quién lo dijo? El candidato presidencial de Morena, Andrés Manuel López Obrador, cuestionado por el “jet set” empresarial, por no “masticar” el inglés y viajar poco al extranjero. B) Aaron Boone, mánager debutante de los Yanquis de Nueva York. C) El Comisionado de Grandes Ligas, Rob Manfred, quien se fue feliz de la vida de Monterrey, rumbo a Londres.

La respuesta en caliente: Aaron Boone, enterado de que en 2019, los días 29 y 30 de junio, su equipo y los Medias Rojas de Boston, sostendrán dos juegos de temporada regular en un estadio en el que normalmente se juega futbol soccer.

APARTADO de los reflectores, el camarero de los Sultanes de Monterrey, el guaymense Ramón Ríos (.331, 4, 20), trabaja su quinta temporada consecutiva y séptima de su carrera en la línea de los “mágicos” .300.

Otra: Los Toros de Tijuana llamaron de la Liga Norte de México al ex ligamayorista Sergio Mitre, quien se lastimó el brazo en su primera y única actuación, el 22 de marzo (1e, 1h, 0c, 1k), en el juego inaugural contra los Acereros de Monclova.

Y una más: el brasileño de los Generales de Durango, Tiago Da Silva (6-1, 2.96), podría convertirse en el primero en la historia del establecimiento con los trofeos Relevista del Año, que obtuvo en 2014 y Pítcher del Año, en trámite.

EN seguidillas.- Yovani Gallardo (0-1, 5.17) abrirá hoy por Round Rock Express (Texas) versus New Orleans (Miami), en la Liga de la Costa del Pacífico (AAA)… En ese mismo frente, los Rangers tienen al ex Cy Young Tim Lincecum (0-0, 13.50), quien al igual que el azteca, no tuvo empacho en volver a sus orígenes en aras de un retorno a las Mayores… César Vargas (0-2, 3.62) registró su actuación más floja (4.1 e, 8h, 6c, 1k, 3b) en la sucursal AAA de los Nacionales de Washington, Syracuse, aunque escapó ileso, frente al Scranton (Yanquis).